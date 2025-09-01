Image: Shutterstock

夢とロマンがぎゅっと詰まった新製品になる予感。

端末を折りたたんでコンパクトに、広げてタブレットのように使える折りたたみスマートフォン。すでにSamsung（サムスン）やGoogle（グーグル）といった大手ブランドが手掛けているのは有名な話ですが、実はApple（アップル）も折りたたみスマホを発売するというウワサがあるんです。

実際に発売されるとしてもまだちょっと先の話ですが、Appleが開発中であろうビックウェーブに乗り遅れないためにも、これまでに出ている折りたたみiPhoneのウワサたちをまとめました。

＜目次＞ ● 折りたたみiPhoneの発表日・発売予想日 ● 折りたたみiPhoneの本体価格 ● 折りたたみiPhoneのデザイン ● 折りたたみiPhoneのカメラ

折りたたみiPhoneの発表日・発売予想日

未だ多くの謎に包まれている折りたたみiPhone。そもそもいつ頃発売されるのでしょうか？

金融投資会社JPモルガンの投資家向けの市場調査ノート、また、米Bloombergの著名リーカーであるマーク・ガーマン氏の予想ともに「2026年9月に発売されるだろう」とのこと。

出荷台数がかなり限られるかもとの予想もあり、いざ販売開始となってもかなりの入手困難になるかもしれません。

iPhoneの新型モデルは毎年秋発表が恒例ですが、実は2026年から販売スタイルが変更されるとのウワサが出ています。Proモデルや今年初登場が予想されるAirモデル、折りたたみiPhoneといった上位モデルは秋に発表されるようになるのだとか...。

【噂まとめ】iPhone 17のすべて。大幅なデザイン変更、新カラーも登場か？（7月17日 更新）

【噂まとめ】iPhone 17 Airのすべて。うっすいけど、バッテリー持ちが心配ではある（8月29日更新）

まだ本当に発表されるのかもハッキリと分からないものの、すでに2027年後半には第2世代モデルが発売されるとのウワサも。もしかすると、折りたたみiPhoneは毎年新型モデルが登場するのかもしれません。

折りたたみiPhoneの本体価格

iPhoneとiPadの良いとこ取りになりそうな折りたたみiPhoneですが、やはり気になるのが本体価格。

ある説では約2,000ドル、つまり日本円で約30万円のプレミアム価格になるといわれている一方で、SamsungのGalaxy Z Fold7の2,000ドル（国内価格は税込26万5750円）を下回る価格になるとのウワサも出ています。

折りたたみスマートフォン＝価格が高いイメージが強く、なかなか購入に踏み出せない人もいるはず。折りたたみiPhoneはどうか手の届く価格であることを願うばかりです。

折りたたみiPhoneのデザイン

Image: Shutterstock

デザインについては、そこそこ具体的な情報がいくつか出ています。現在確認されているウワサは以下のとおり。

・（本を開くような）横開きタイプ ・内側ディスプレイ：約7.8インチ（2,713×1,920）／アスペクト比はおおよそ4:3／画面埋め込みカメラ ・外側ディスプレイ：約5.5インチ（2,088×1,422）／パンチホールカメラ ・厚さ：約9〜9.5 mm（折りたたみ）／約4.5〜4.8 mm（広げた状態） ・ヒンジはステンレスとチタンの組み合わせ、筐体にはチタンが採用 ・iPhone 17 Airにも搭載されるかもしれない高密度バッテリーセルを採用

折りたたみiPhoneの画面サイズリーク。サイズが気になる人はちょっと見て

ある説ではFace IDが採用されない代わりに、Touch IDが復活するともいわれています。仮にサイドボタンが指紋認証対応であれば、端末を閉じた状態でも広げた状態でも便利なので、これは是非とも実現してほしいところ。

外側ディスプレイが5.49インチの場合、iPhone 12／13 miniの5.4インチディスプレイとほぼ同じ大きさということになります。

折りたたんだ状態ではiPhone miniのサイズ、広げた状態ではiPad mini（第5世代以前のモデルの7.9インチ）に近いって考えたらワクワクしませんか？

▪️ 折りたたみ部分の仕様

折りたたみスマホ、となると気になるのは端末を広げたときのディスプレイの折り目。あるウワサによると、折りたたみiPhoneのディスプレイは折り目がほとんど見えないとのことです。

肝心なディスプレイはSamsung Display製のモノが採用されるとも報じられており、折りたたみiPhoneは他社の競合製品と比べてどれほど折り目が目立たない仕様になるのか注目です。

折りたたみiPhoneのカメラ

Image: MajinBu Official

Bloombergのマーク・ガーマン記者の情報によると、折りたたみiPhoneは、フロントカメラ/インカメラ/2つのリアカメラ、計4つのカメラが搭載されるとのことです。どうやらiPhone Proモデルのようにトリプルレンズ搭載というわけではない模様。

折りたたみiPhoneは4つのカメラ＆Touch IDを採用という新説

まとめ

折りたたみスマホの話でいうと、AppleはSamsungやGoogleよりも遅れを取っているのは事実。

それでも、トレンドの製品をいち早く出すのではなく、デザイン&性能ともに十分なクオリティに仕上げてから製品をリリースするのがAppleのスタイル。きっと多くのユーザーが満足できる折りたたみiPhoneを発売してくれると僕は信じています。

iPhoneとiPadの強みが活かされたまったく新しいデバイス。想像しただけでもワクワクが止まらないので、期待しながら待つとしましょう。

Source: Fortune, MacRumors