B1秋田は1日に公式サイトを更新。ユースチームのスタッフがユース所属選手に対して不適切な発言を繰り返し行ったことを報告。Bリーグから当該スタッフのけん責およびバスケットボール関連活動の全部の停止・禁止1カ月などの制裁を受けたことを発表した。

秋田は「この度、弊クラブのユースチームに所属するスタッフによる不適切な発言行為に関し、公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ（B.LEAGUE）より、懲罰（制裁）が決定いたしましたので、下記の通りご報告いたします」とし、当該スタッフには8月27日から9月26日までの1カ月間、けん責およびバスケットボール関連活動の全部の停止・禁止が科されたことを報告した。クラブに対しても監督責任としてけん責および制裁金50万円が科された。

そして「今回の行為により精神的苦痛を与えてしまいました選手ご本人ならびに保護者の皆様に対し、クラブとして心より深くお詫び申し上げます」と謝罪し、「弊クラブとしましては、今回のB.LEAGUEによる制裁内容を厳粛に受け止め、再発防止に全力で取り組んでまいります」と再発防止を誓った。

再発防止策としてユースチームスタッフを対象にハラスメント防止研修を実施したとし、「ユーススタッフが指導の場において、不適切な発言を行ってしまったこと、また、クラブとして監督が不十分であったことを厳粛に受け止めております。弊クラブでは、本件を認識した後、直ちに当該スタッフの処罰と対象のU15女子チームにおいて謝罪と再発防止の説明を実施しました」と報告した。