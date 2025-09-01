2025年8月30日、元モーニング娘。でタレントの後藤真希が自身のYouTubeチャンネルを更新。タレントの中川翔子に似顔絵を制作してもらう様子を公開した。

（関連：【写真】「めっちゃすごい」「一番斬新」ゴマキも驚愕した中川翔子が描いた似顔絵）

中川は以前から後藤のファンだったようで、「本物のゴマキさまだ」「嬉しい」と終始興奮気味のようだ。そして、さっそく似顔絵の制作に取り掛かる。中川は渋谷でスカウトされた際も、事務所で後藤のソロ曲である「溢れちゃう...BE IN LOVE」を歌ったというエピソードを披露。これには後藤も「嬉し～！」と驚いた様子を見せた。

また、2人はゲーム好きという共通点もあり、話題は「モンスターハンターシリーズ」へ。後藤が1番プレイしていたシリーズは『モンスターハンター3』と『モンスターハンター フロンティアZ』だったと明かし、2作合わせて「9000時間」プレイしていたと告白した。中川は「マニアック」「本当にすごすぎる」と反応をした。

そしてついに似顔絵が完成。後藤が「ギャー！」と叫んで鼻血を出しているという、中川らしい似顔絵が完成した。後藤は似顔絵に対し「一番斬新」とコメント。さらに中川は自宅でも描いていたというもう1枚の似顔絵を披露し、後藤のソロ曲「愛のバカやろう」の似顔絵も公開した。クオリティの高さに後藤は「めっちゃすごい」と感動した様子を見せた。

今回の動画に視聴者からは「愛がすごい！」「色気半端ない」「迫力満点」といった声が集まった。

（文＝向原康太）