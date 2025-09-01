°ÂÃ£Í´¼Â¡¡±ÊÈøÍ®Çµ¤Ï¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤»ÒÌò¤µ¤ó¡×ÁÇ´éÌÀ¤«¤¹¡¡¿·µì¡ÈÅ·ºÍ»ÒÌò¡É¥È¡¼¥¯¤Ç´î¤ÓÇúÈ¯
¡¡½÷Í¥¤Î°ÂÃ£Í´¼Â¡Ê43¡Ë¤È»ÒÌò¤Î±ÊÈøÍ®Çµ¡Ê8¡Ë¤¬1Æü¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥É¥é¥Þ¡ÖÍ¶²ý¤ÎÆü¡×¡Ê²ÐÍË¸å9¡¦00¡Ë°Ï¤ß¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£2Æü¤ÎºÇ½ª²ó¤òÁ°¤Ë¡¢°ÂÃ£¤¬±ÊÈø¤ÎÁÇ´é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±Ì¾´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤ÊÍ¶²ýÈÈ¡ÊºØÆ£¹©¡Ë¤È±ÊÈø±é¤¸¤ëÅ·ºÍ¾¯½÷¤Îå«¤òÉÁ¤¯¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£°ÂÃ£¤ÏºØÆ£±é¤¸¤ë¿·¾±À¯½¡¤ÎºÊ¡¦¼®Î¤¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£3Ç¯Á°¤ËÉ×¤ÈÌ¼¤òÃÖ¤¤¤Æ¼ºí©¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ì¼¤Î¼ê½ÑÂå¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¾±¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¡¢Í¶²ý·×²è¤ò¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ä¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¡£
¡¡2ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£¥É¥é¥Þ¡Ö²È¤Ê¤»Ò¡×¡Ê1994Ç¯¡Ë¤Ç¤ÎÌ¾±é¤Ê¤É¤Ç¡ÈÅ·ºÍ»ÒÌò¡É¤È¾Î¤µ¤ì¡¢¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ë¤·¤¿°ÂÃ£¤È¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥Õ¡×¤Ç33ºÐ¤Îµ²±¤ò»ý¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢»ëÄ°¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤¿±ÊÈø¡£¡ÖÍ¶²ý¤ÎÆü¡×¤Ç¤Î¶¦±é¤«¤é¡¢¿·µì¡ÈÅ·ºÍ»ÒÌò¡É¥È¡¼¥¯¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡±ÊÈø¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿°ÂÃ£¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÉÔ»×µÄ¤È¤¤¤¦¤«¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë°é¤Ä¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ë»ÒÌò¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¡×¤È¸µ»ÒÌò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±Ô¤¤¥³¥á¥ó¥È¡£»£±ÆÃæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ï¤·¤ã¤¤¤¸¤ã¤Ã¤Æ»£±Æ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¯¤Æº¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£Âç¿Í¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤â»ý¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤»ÒÌò¤µ¤ó¤À¤Ê¤È¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡±ÊÈø¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ë¤ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Ë¥³¥Ë¥³¡£°ÂÃ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ¨¤¯Èþ¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¤³¤Î´é¤Ç¤º¤Ã¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¦¤ï¡Á¡ª¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÌÜ¤ä´é¤Ç±éµ»¤·¤¿¤ê¡¢Á´Éô¤Ç±éµ»¤·¤¿¤ê¡¢ËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¤Ê¤È¡×¤ÈÂº·É¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¡£Âç¿Í¤Ó¤¿±ÊÈø¤Î½ã¿è¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤Ë¡¢°ÂÃ£¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»ÒÌò¤ò·Ð¸³¤·¤¿½÷Í¥¤È¤·¤Æ±ÊÈø¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤¤¤í¤ó¤Ê»¨²»¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤º¤Ë¡¢´¶À¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤éÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ¥¤·¤¤É½¾ð¡£¡Ö¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬À¨¤¤Âç»ö¤À¤È»×¤¦¡£¿ÍÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤ë»Å»ö¤À¤«¤é¡¢ÉáÄÌ¤ÎÀ¸³è¤È°ã¤Ã¤¿¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤«¤«¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤»¤º¡£¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÄ¹¤µ¤¬¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï¼«Ê¬¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¼¤á¤¿¤±¤ì¤Ð¼¤á¤Æ¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤³Ú¤µ¤Ï¡¢»ý¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£