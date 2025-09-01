【オーケー今週のチラシ】醤油にコンソメ、カレー粉まで...！調味料がお得に。《9月1日スタート》

食品スーパー「オーケー」は、週ごとにチラシを公開しています。

今回はその中でも、一時的に安く仕入れることができたという、"更にお買徳 "な商品をピックアップして紹介します。

まとめ買いのチャンス...

今週は、調味料を中心に、お買い得な商品が大集合。まとめて購入しておくのをおすすめします。

●AJINOMOTO コンソメ 固形5.3ｇ×21個

商談時使用売価399円のところ、4.5割引の219円に。

●エバラ 横濱船来亭 カレーフレーク こだわりの中華 180g

メーカー希望小売価格469円のところ、3.1割引の321円に。

●ヤマサ 鮮度生活 特選 丸大豆しょうゆ 600ml

メーカー希望小売価格421円のところ、3割引の291円に。

●ヤマキ 便利な使い切りパック（かつお節） 1g×12袋

メーカー希望小売価格232円のところ、3.2割引の156円に。

●いなば ライトツナ スーパーノンオイル（缶詰） 70g×4缶

メーカー希望小売価格1317円のところ、6.5割引の460円に。

そのほかお得なアイテムも目白押し。今週のチラシを見て お得にゲットして。

※画像は公式サイトより。※価格はすべて会員現金払い・税込です。