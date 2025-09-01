今年７月にシングル「阿蘇の鬼火」（作詞・北爪葵／作曲・木村竜蔵）でメジャーデビューを果たしたのが新人演歌歌手の堀内春菜だ。演歌歌手の北山たけしがプロデュースしている。

――デビューのきっかけは

堀内「１０歳のころから地元の熊本でイベントなどのステージで活動をしていたのですが、北山さんの熊本の後援会長の紹介で、２０２１年に北山さんのステージの前座を務めさせていただいたことがあるんです。それから、北山さんと３、４回くらいお会いする機会があり、一緒に演歌を盛り上げようと言ってくださったことがデビューにつながりました」

――北山さんとは師匠と弟子の関係

堀内「師匠ではなくて、あくまでも“ファミリー”と言ってくれています。第一印象から優しい方だと思いましたが、本当に優しい方。“春菜のままで歌ってくれたらいいよ”とも言ってくださいます」

――デビュー曲はどんな作品

堀内「熊本の『鬼火たき』という伝統行事が題材になっている一曲です。燃え上がる炎を、追いかけて追いかけてという女性の熱い情念に例えて歌っています。作詞を担当された北爪先生からは“堀内さんのことを調べていくうちに、内に秘めている熱いものを感じたので、それを鬼火で表現しました”とおっしゃっていただきました」

――作曲が鳥羽一郎さんの息子さんの木村竜蔵さん

堀内「曲調はド演歌なんですが、どこか親しみやすい、聞き心地がいい楽曲だなって印象を持ちました。レコーディングにも来ていただいたのですが、木村さんからは“新人としてデビューするから、下手に出ることもあると思うけど、歌を歌う時は胸を張って堂々と歌い上げてください”と言っていただきました」

――デビューして１か月半ほどたちました

堀内「キャンペーン一つにしても、本当に多くの方が動いてくれるんだなと実感してます。応援してくださる方も、ユーチューブ見ましたとか、テレビ見ましたと言ってくれる方が多く、初めましての出会いが増えたなって思ってます」

――目標は

堀内「演歌を歌っているので、紅白やレコード大賞という大きなステージに立ちたいという目標もありますが、最終的な目標としては、一秒でも長く歌い続けていられる歌手でいたいということです」