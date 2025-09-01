◆第２５回サマーチャンピオン・Ｊｐｎ３（９月４日、佐賀競馬場・ダート１４００メートル）

佐賀で行われる名物ハンデ重賞の出走馬１０頭の枠順が９月１日、決まった。

昨年の武蔵野ＳなどＪＲＡ重賞２勝のエンペラーワケア（牡５歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ロードカナロア）は２枠２番。オープン３勝のクロジシジョー（牡６歳、栗東・岡田稲男厩舎、父フリオーソ）は５枠５番に決まった。ともにハンデ５９キロを克服してタイトル獲得となるか注目が集まる。

地方馬では今年の高知２冠のジュゲムーン（牡３歳、高知・田中守厩舎、父コパノリッキー）は４枠４番になった。

決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、所属、性齢、騎手、ハンデの順）。

（１）ハッピーマン （栗東） 牡３ 坂井 瑠星 ５５．５

（２）エンペラーワケア（栗東） 牡５ 川田 将雅 ５９．０

（３）エイシンワンド （栗東） 牡３ 山口 勲 ５４．０

（４）ジュゲムーン （高知） 牡３ 赤岡 修次 ５３．０

（５）クロジシジョー （栗東） 牡６ 戸崎 圭太 ５９．０

（６）ニシノリンダ （佐賀） 牝３ 飛田 愛斗 ５２．０

（７）アラジンバローズ（兵庫）セン８ 下原 理 ５７．０

（８）エコロクラージュ（兵庫） 牡６ 小牧 太 ５３．０

（９）ヤマニンチェルキ（栗東） 牡３ 岩田 望来 ５５．５

（１０）テイエムフォンテ（佐賀） 牡６ 山田 義貴 ５２．０

※栗東はＪＲＡ所属。