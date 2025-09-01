エンペラーワケア

写真拡大

◆第２５回サマーチャンピオン・Ｊｐｎ３（９月４日、佐賀競馬場・ダート１４００メートル）

　佐賀で行われる名物ハンデ重賞の出走馬１０頭の枠順が９月１日、決まった。

　昨年の武蔵野ＳなどＪＲＡ重賞２勝のエンペラーワケア（牡５歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ロードカナロア）は２枠２番。オープン３勝のクロジシジョー（牡６歳、栗東・岡田稲男厩舎、父フリオーソ）は５枠５番に決まった。ともにハンデ５９キロを克服してタイトル獲得となるか注目が集まる。

　地方馬では今年の高知２冠のジュゲムーン（牡３歳、高知・田中守厩舎、父コパノリッキー）は４枠４番になった。

　決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、所属、性齢、騎手、ハンデの順）。

　（１）ハッピーマン　　（栗東）　牡３　坂井　瑠星　５５．５

　（２）エンペラーワケア（栗東）　牡５　川田　将雅　５９．０

　（３）エイシンワンド　（栗東）　牡３　山口　勲　　５４．０

　（４）ジュゲムーン　　（高知）　牡３　赤岡　修次　５３．０

　（５）クロジシジョー　（栗東）　牡６　戸崎　圭太　５９．０

　（６）ニシノリンダ　　（佐賀）　牝３　飛田　愛斗　５２．０

　（７）アラジンバローズ（兵庫）セン８　下原　理　　５７．０

　（８）エコロクラージュ（兵庫）　牡６　小牧　太　　５３．０

　（９）ヤマニンチェルキ（栗東）　牡３　岩田　望来　５５．５

（１０）テイエムフォンテ（佐賀）　牡６　山田　義貴　５２．０　

　※栗東はＪＲＡ所属。