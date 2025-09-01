USJ、夜のパレード運営終了「ユニバーサル・スペクタクル・ナイトパレード〜ベスト・オブ・ハリウッド〜」
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は9月1日、パークの公式Xを通じて、「ユニバーサル・スペクタクル・ナイトパレード〜ベスト・オブ・ハリウッド〜」の運営終了を発表した。
「お知らせ」と題し、「ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、皆様の想像を超えたNO LIMIT！なエンターテイメントを創造し、無限大に成長、進化し続けていくために、ライドやショーのリニューアル・新規追加など、さまざまなプロジェクトが進行しています」と説明。
続けて「こうしたアトラクション計画の一環として、休止中となっている『ユニバーサル・スペクタクル・ナイトパレード〜ベスト・オブ・ハリウッド〜』につきましては運営終了することを決定しましたので、ここにお知らせいたします」と伝え、「多くの皆様にご愛顧いただきましたこと、心より御礼申し上げます」と感謝をつづった。
