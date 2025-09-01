【オリックス】６日の日本ハム戦で「なにわのＨＥＲＯ特別始球式」…災害救助犬アッシュと訓練士・中野汀彩さんが登板

◆パ・リーグ オリックス―日本ハム（６日・京セラドーム大阪）

オリックスは１日、大阪の街を明るくすることに貢献した地元のヒーローが始球式を行う「なにわのＨＥＲＯ特別始球式」を、６日の日本ハム戦（京セラドーム大阪）にて実施することを発表した。

この特別始球式は、人命救助や犯罪の未然防止に貢献した大阪府民、全国的・世界的な活躍をした大阪府民、分野を問わず大阪に明るいニュースを届けた大阪府民が登板。第８回目となる今回は、６月にトルコで開催された「ＦＣＩ 災害救助犬チームワールドチャンピオンシップ」の「がれき捜索部門」で日本代表チームの一員として優勝を果たした、災害救助犬のアッシュ（雌、オーストラリアン・シェパード、７歳）と、災害救助犬訓練士の中野汀彩（なぎさ）さんが登板する。

大阪府交野市在住の座亜府と中野さんは、昨年１月の能登半島地震の災害現場でも活動し、行方不明者を捜索。球団は「日本の災害に向き合い、世界の舞台でも活躍するアッシュと中野さんに大きな拍手をお送りください」と呼びかけた。以下、球団が発表した登板理由。

災害救助犬のアッシュと訓練士の中野汀彩さんが、災害救助犬の世界大会「ＦＣＩ 災害救助犬チームワールドチャンピオンシップ」に日本代表チームの一員として出場し、「がれき捜索部門」の優勝に大きく貢献しました。「がれき捜索部門」では、２０分以内に３人の要救助者を捜し出す課題に臨みます。アッシュは世界大会初出場でしたが、すぐさま現場に飛び込み、一人目の要救助者を発見。日本代表チームだけが要救助者３人全員を発見できました。アッシュと中野さんは、能登半島地震での災害現場でも活動。災害救助犬と訓練士が力を合わせるその姿は、大阪から全国へ、多くの人に気を与えてくれます。