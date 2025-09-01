瀬戸康史、万博から妻・山本美月に愛を告白 フランス館での質問に即答「妻です」
俳優の瀬戸康史（37）が9月1日、大阪・関西万博（大阪・夢洲）に登場し、妻・山本美月（34）へ愛を伝えた。
【全身カット】透明感すごすぎ！さすがのスタイル披露の瀬戸康史
万博フランス館でエキシビション「ショーメ、自然美への賛歌」が始まり、オープニングイベントに豪華セレブがずらり来場。仏の高級ジュエリーブランド「ショーメ」を身にまとい、きらびやかな姿を披露した。
フランス館のテーマは「愛の讃歌」。互いの小指が見えない魔法の糸で結ばれているという「赤い糸の伝説」を通じて、自分への愛、他者への愛、自然への愛といったさまざまな「愛」に導かれる新しい未来のビジョンを提案する。
中でも、ショーメの出展テーマは「自然美への賛歌」。240年以上にわたり自然主義のジュエラーとして歩んできたショーメならではの没入空間を提供し、現代と歴史的ジュエリーの融合や、“麦の穂”“ミツバチ”そして“ミツバチの巣（ハニカム）”をグラフィカルに解釈した「ビー ドゥ ショーメ」コレクションを披露する。
瀬戸は「すばらしい、異空間に入ったよう」と展示を堪能。「赤い糸で結ばれ愛を感じるものは？」と問われ、「妻です」と即答してみせた。
コーデについては「自分の人間性も上がったような感じになる」と笑顔を見せていた。10月13日の万博閉幕まで開催される。
