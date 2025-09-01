フランスのジュエリーブランド「ショーメ」が１日、大阪・夢洲の大阪・関西万博フランス館でエキシビション「ショーメ、自然美への賛歌」のオープニングイベントを開催し、俳優の瀬戸康史が同ブランドを身にまとって登壇。妻の女優・山本美月への愛を感じさせるコメントで会場を沸かせた。

司会者にひっくるめれば「愛を感じられるものは？」という約３８秒にわたる質問を投げかけられた瀬戸は、ひと言「妻です」。１秒足らずのキッパリしたアンサーで、先月結婚５周年を迎えた山本とのラブラブぶりを報道陣にアピールしていた。

出演前にはエキシビションを体験。「鏡張りで異空間に入ったような、とってもフワフワした心地いい空間でした」と魅惑のローボイスで振り返っていた。

エキシビションはフランス館でこの日に開幕。１０月１３日まで。

★司会者の質問全文「このフランスパビリオンのテーマは愛の賛歌です。互いの小指が、見えない魔法の糸で結ばれているという赤い糸の伝説。この赤い糸を通じて自分への愛、他者への愛、自然への愛といった様々な愛に導かれる新しい未来のビジョンを提案しています。その中でもショーメは今回、自然への愛をテーマに、自然主義の世界への没入体験ができるエキシビションを開催しています。そこで瀬戸さんが赤い糸で結ばれ、愛を感じられるものは何かありますでしょうか？」