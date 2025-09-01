女優の広瀬すず（27）が31日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。体形維持について明かした。

広瀬の「芸能界の保護者」の一人として、ドラマでの共演以来、食事に行く仲という女優の尾野真千子（43）がVTR出演。尾野は広瀬が「めっちゃ食べるし、飲む」とし、「私も同じように食べてると思うんですけど、出会った現場で10キロ太った」と打ち明けた。そして「でも、彼女は痩せてる…おかしいでしょ！」と、何をしたら体形維持できるのかを聞いた。

すると広瀬は「ご飯は気を付けたくない。食べることを楽しみに毎日いるので」と明かし、「体形のためって訳じゃないけど、運動は続けてます」、続けて「基本、湯船入ればリセットされる」と答えた。

さらに「麺と揚げ物が大好き」という広瀬は「唐揚げ大好きで、連ドラとか入ると、毎朝、唐揚げを食べて」と言い、朝からコンビニへホットスナックをわざわざ買いに行くと明かした。

そしてニキビとかできないのかを聞かれると「できるんですよ！」と笑い、「でもリズムが整うと、食べても大丈夫。そのために運動と湯船」と明かした。