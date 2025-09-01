ÆîµªÇòÉÍ¡ÖFIVE SPRING RESORT THE SHIRAHAMA¡×¤¬À¤³¦Åª¤Ê¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥ÉSLH¤Ë²ÃÌÁ¡¢½ãÅÙ100%¸»Àô¡ßÁ´¼¼¥¹¥¤¡¼¥È¤Î¶Ë¾å¥ê¥¾¡¼¥È
ÏÂ²Î»³¸©ÇòÉÍÄ®¤Î¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¡ÖFIVE SPRING RESORT THE SHIRAHAMA¡×¤¬¡¢À¤³¦90¥ö¹ñ°Ê¾å¤Ç620¸®°Ê¾å¤ÎÆÈÎ©·Ï¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¤¬²ÃÌÁ¤¹¤ë¡Ö¥¹¥â¡¼¥ë¡¦¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¡¦¥Û¥Æ¥ë¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡ÊSLH¡Ë¡×¤ËÀµ¼°²ÃÌÁ¤·¤Þ¤·¤¿¡£µª½£¤Î¿©ºà¤ò³è¤«¤·¤¿ÎÁÍý¡¢57Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉßÃÏÆâ¤ÇÍ¯¤½Ð¤¿½ãÅÙ100%¤ÎÇòÉÍ²¹Àô¡¢¤½¤·¤Æ¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ê¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¶Ë¾å¥ê¥¾¡¼¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSLH¡×¤È¤Ï¡©
¡Ö¥¹¥â¡¼¥ë¡¦¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¡¦¥Û¥Æ¥ë¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡ÊSLH¡Ë¡×¤Ï¡¢¾®µ¬ÌÏ¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¤À¤±¤¬²ÃÌÁ¤Ç¤¤ë²ñ°÷ÁÈ¿¥¤Ç¡¢À¤³¦¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÈ¼«À¤È¹â¤¤¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤òÈ÷¤¨¤¿¥Û¥Æ¥ë¤Î¤ß¤¬ÁªÄê¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï¹ñ»ØÄê½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤ÎÅìµþ±Ø¡¦´Ý¤ÎÆâ±Ø¼ËÆâ¤Î¡ÖÅìµþ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¡×¤äÌÜ¹õ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Û¥Æ¥ë²í½ö±àÅìµþ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾¤À¤¿¤ë¥Û¥Æ¥ë¤¬²ÃÌÁ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¿®ÍêÀ¤ÏÀ¤³¦Åª¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖFIVE SPRING RESORT¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
2024Ç¯3·î¤Ë³«¶È¤·¤¿¡ÖFIVE SPRING RESORT THE SHIRAHAMA¡×¤Ï¡¢µª½£¤Î¿©ºà¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÎÁÍý¤ä¡¢Åò¸µ¸»Àô³Ý¤±Î®¤·¤ÎÇòÉÍ²¹Àô¡Ö¸Þ¸÷¤ÎÅò¡×¡¢¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ê¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢À¤³¦Åª¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢SLH¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥Æ¥£¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖSLHClub¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÍøÍÑ¤¬Áý¤¨¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬°ìÁØ¹â¤Þ¤ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖFIVE SPRING RESORT¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡©
ÇòÉÍ²¹Àô57Ç¯¤Ö¤ê¤Î´ñÀ×
Æ±¥Û¥Æ¥ë¤Î¼«Ëý¤Ï¡¢ÉßÃÏÆâ¤ÎÃÏ²¼1,000¥á¡¼¥È¥ë¤«¤é57Ç¯¤Ö¤ê¤ËÍ¯¤½Ð¤¿½ãÅÙ100¡ó¤ÎÇòÉÍ²¹Àô¿å¡£ÂçÍá¾ì¤äµÒ¼¼É÷Ï¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Åß¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë²¹Àô¥×¡¼¥ë¤ËÀË¤·¤ß¤Ê¤¯»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï¥Ð¥ì¥ë¥µ¥¦¥Ê¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¥¦¥§¥ë¥Í¥¹ÂÎ¸³¤¬¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£³¤Ä¤ÎµÒ¼¼¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢Á´¼¼¥¹¥¤¡¼¥È¡¦Á´¼¼²¹ÀôÉÕ¤¤ÎìÔÂô¶õ´Ö
Á´18¼¼¤ÎµÒ¼¼¤Ï¥¿¥¤¥×¤Î°Û¤Ê¤ë3Åï¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢³ÆÉô²°¤Ë²¹Àô¤ò´°È÷¡£
Éô²°¤«¤é²¹Àô¥×¡¼¥ë¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÆþ¤ì¤ë¡ÖDRAGON¡×¡¢ÅÄÊÕÏÑ¤ÈÂÀÊ¿ÍÎ¤ò±ó¤¯¤ËÄ¯¤á¡¢È¾ÏªÅ·É÷Ï¤¤òÈ÷¤¨¤¿¡ÖGIRAFFE¡×¡¢145Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹¤µ¤ÈÀä·Ê¤ò¸Ø¤ë¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ó¥å¡¼¤Î¡ÖGREAT BEAR¡×¤È¡¢ÈóÆü¾ï¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
µª½£¤ÎÈþ¿©¤òÌ£¤ï¤¦¥À¥¤¥Ë¥ó¥°
2025Ç¯6·î¤Ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Õ¥í¥¢¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¸Ä¼¼»ÅÍÍ¤Ë¡£°ËÀª³¤Ï·¡¢òº¡¢·§Ìîµí¤Ê¤ÉÏÂ²Î»³¸©»º¤Î¿©ºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿Ä«¿©¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤ä³äË£²ñÀÊ¤¬¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖFIVE SPRING RESORT¡×¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹
JR¿·Âçºå±Ø¤«¤é¡¢JRµªÀªËÜÀþ¡ÊÆÃµÞ¤¯¤í¤·¤ª¡Ë¤ÇÌó150Ê¬¤ÇJRÇòÉÍ±Ø¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤¹¡£
JRÇòÉÍ±Ø¤«¤é¤Ï¡¢ÌµÎÁÁ÷·Þ¼Ö¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥¿¥¯¥·¡¼¤ÇÌó10Ê¬¤ÎÎ©ÃÏ¤Ç¤¹¡£
JRÇòÉÍ±Ø¼þÊÕ¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼ïÎà¤ÎÆ°Êª¤¬¤½¤í¤¦¥µ¥Õ¥¡¥êÂÎ¸³¤äÍÍ¡¹¤ÊÍ·¶ñ¤¬Â·¤¦¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡Ö¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤ÎºÇ´ó¤ê±Ø¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Èþ¤·¤¤³¤´ßÀþ¤äÇòº½¤ÎÇòÎÉÉÍ¤Ê¤É´Ñ¸÷»ñ¸»¤¬ËÉÙ¤Ç¤¹¡£
¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Û¥Æ¥ë¤ÎÂÚºß¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¤Î´Ñ¸÷¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òµ¡¤ËÏÂ²Î»³¤Ø¡¢ìÔÂô¤ÊÎ¹¤Ø½Ð¤«¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ê²èÁü¡§±Ê¹¸¡Ë
¡ÊÅ´Æ»¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä¡¢Î¹¹Ô¤ä´Ñ¸÷¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¡ªÅ´Æ»¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë