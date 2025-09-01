9月1日は防災の日。これを機に日頃の備えを見直しましょう。

7月、ロシアのカムチャツカ半島沖で発生した地震でこの地方でも発表された津波警報に驚いた人も多いのでは？

南海トラフ地震など、いつ起こるかわからない災害への備えが必要です。

ちなみにみなさん、防災グッズの用意は？

「2つ備えていて、1つは自治会から配られてたセットになっているバッグと、自分たちでセットしたものを。(子どもが)小さい時のものも入っているので、まさかの時のおむつとか、もう使わないんですけど」(買い物客)

Q.防災グッズを確認したり入れ替えたりはできていない

「できていないですね。しなきゃと思いながら」(買い物客)

「けがとかなければ、食料品とかはあるかなという感じだが、ちょっと危機意識が低いかも」(買い物客)

イオンでは「いざ活」に力を入れる

損保ジャパンが7月に行った調査でも、必要な品目などを確認して準備していると回答した家庭は、約20％にとどまることがわかっています。

そんな中イオンでは、食料品を買いに来た客の目につきやすいように、レジを出てすぐのところに防災グッズのコーナーが設置されています。

防災の日ということで「いざ活」と題し、いざというときに必要な防災グッズの販売に力を入れています。

例えば、30点がセットになった防災バッグや、色々な味が選べる「アルファ米」を使った非常食。

家族で使える大容量の簡易トイレなど、これから準備するのにぴったりなラインナップになっています。

注目の商品は？

中でも注目は？

「簡易防災セットになっていて、非常時に最低限必要な7点セットの組み合わせになっています。簡易トイレや閉じ込められた際に、自分の居場所を知らせるホイッスルも入っている」(イオンスタイル熱田 片野田佳祐さん)

しかも、このコンパクトさがポイント！オフィスの引き出しや本棚に置くなど、身の回りに置きやすいようになっているんです。

「どこで災害に見舞われるかわからないので、おすすめのサイズ」(片野田さん)

身の回りに置ける防災グッズは？

身の回りに常においておける防災グッズは他にも。

「こちらの『足まもりっぱ』という商品。一番の特徴はガラス片を踏んだときに、足の裏に貫通しない」(片野田さん)

ということで突き出た釘を用意し、恐る恐る踏んでみると――

「刺さってない！本当に刺さりません！クギ大丈夫！」(竹田基起アナウンサー)

特殊なシートがスリッパの底に入っていて、110kgの力が加わっても貫通しないようになっているんです。

「実際に寝ている時に足元に置いてもらうだけで、そのまま外出もできるので安心して避難所へ避難できる」(片野田さん)

(2025年9月1日放送 メ～テレ『ドデスカ！』より)