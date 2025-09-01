東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「グランドニッコー東京ベイ 舞浜」のオールダイニング「ル・ジャルダン」にて「クリスマスケーキ2025」の予約受付がスタート！

いちごをクリスマスツリーのように見立てた「サパンショコラフレーズ」など華やかな4種類のクリスマスケーキに加えて、2種類のシュトーレンも登場します☆

グランドニッコー東京ベイ 舞浜「ル・ジャルダン」クリスマスケーキ2025

予約受付期間：2025年10月1日（水）11:00〜12月22日（月）18:00

※商品お渡し日の3日前まで

お渡し期間：

・クリスマスケーキ：2025年12月20日（土）〜25日（木）11:30〜22:30

・シュトーレン：2025年12月11日（木）〜25日（木）11:30〜22:30

販売店舗：グランドニッコー東京ベイ 舞浜 オールデイダイニング「ル・ジャルダン」（3階）

「グランドニッコー東京ベイ 舞浜」のオールデイダイニング「ル・ジャルダン」にて、クリスマスケーキの予約受付がいよいよスタート！

華やかなホリデーシーズンにぴったりの夢のある4種類のクリスマスケーキと、2種類のシュトーレンがラインナップされます。

サパンショコラフレーズ

価格：8,500円（税込）

サイズ：底辺直径18cm×高さ18cm

数量：限定200台

フランス語で“もみの木”を意味する「サパン」

真っ赤なクリスマスツリーのように存在感のあるケーキは、「グランドニッコー東京ベイ 舞浜」で最も人気の一品です。

毎年少しずつ趣向を変えて登場しており、今回は幹に見立てた香ばしいヘーゼルナッツブラウニーの上に、苺と生クリームをサンドしたチョコレートスポンジを重ね、仕上げにたっぷりの苺と赤スグリを飾り付けています。

ショコラと苺のハーモニーを存分に堪能できるケーキです☆

ローズサック・ドゥ・ノエル

サイズ・価格：12cm・4,500円（税込）／15cm・5,500円（税込）

数量：各限定100台

「サック」とはミニバッグの意味。

キルティング模様のクリームにストロベリーチョコレートを吹き付け、ふんわりとしたかわいらしさを演出しています。

中にはライムの爽やかなクリーム、ベリーのジュレ、フランボワーズムースを重ね、マスカルポーネムースで優しく包み込んだ一品。

まるでクリスマスプレゼントのような心躍るケーキです。

ヘクセンハウス

価格：：6,000円（税込）

サイズ：15cm四方×高さ17cm

数量：限定100台

「ヘクセンハウス」は、「グランドニッコー東京ベイ 舞浜」のクリスマスイベントでロビーに登場するお菓子の家「メゾン・ド・ノエル」をイメージしたケーキです。

バターの風味豊かなクッキーでできた家の中には、フルーツを飾ったチョコレートケーキが隠れています。

大人から子どもまで笑顔になれる、夢のある一品。

家族との特別なひとときにぴったりです☆

クリスマス生デコレーションケーキ

サイズ・価格：直径12cm・4,200円（税込）／直径15cm・5,200円（税込）／直径18cm・6,200円（税込）

すっきりとした後味が魅力の生クリームに、ふんわり焼き上げたスポンジケーキと甘酸っぱい苺が絶妙にマッチ。

中にはホテルメイドの苺ジャムを忍ばせ、ほんのりとした優しい甘みが広がります。

デコレーションは、華やかなクリスマスリースをイメージしています。

シュトーレン

価格：ホール 各2,500円（税込）／ピース 各400円（税込）

ホールサイズ：22cm×9cm

チョコレートとピスタチオ、2種類のシュトーレンが登場します。

写真左がピスタチオ、右がチョコレートです。

チョコレート

ダークチョコレートを練り込んだ生地に、ドライフルーツやナッツを混ぜ込み、しっとりと焼き上げたシュトーレン。

中心にはセミドライのイチジクを忍ばせ、ひと口ごとに広がる甘みと食感のコントラストが楽しめます。

ピスタチオ

イタリア産の濃厚なピスタチオペーストとホワイトチョコレートを使用した贅沢な生地に、ドライフルーツ、チェリー、ピスタチオ、ヘーゼルナッツをふんだんに混ぜ込んでいます。

中心に丸ごと加えた渋皮マロンとピスタチオの相性も抜群。

大人の贅沢を感じる一品です。

ホテルだからこその、繊細で特別感のあるクリスマスケーキ！

グランドニッコー東京ベイ 舞浜の「クリスマスケーキ2025」は、オールデイダイニング「ル・ジャルダン」にて、2025年10月1日（水）より予約開始です。

※ローズサック・ドゥ・ノエル、クリスマス生デコレーションケーキは店内でも飲食できます。

※料金はテイクアウトとは異なりますので、公式サイトをご確認ください。

