お笑いトリオ、パンサーの向井慧（39）が、31日放送のTBSラジオ「川島明のねごと」（日曜午後7時）にゲスト出演。バラエティー番組での自身の発言を自画自賛した。

この日は、ラジオ番組に寄せられたメール、という設定で自分のことを自分で絶賛する企画「自画自賛の自作自演コーナー」を実施。向井は「僕は向井さんが過小評価されている気がします」と切り出すと、「向井さんは一見プレーンなツッコミなので誰でもできるポジションだと思われがちですが、逆にこのプレーンさでここまでの需要があるということは、視聴者が気付かないファインプレーを積み重ねてきている証拠だと思います」と読み上げた。

また「ワードも実はいいのをちょこちょこ放り込んでいるのを僕は知っています」と続けると、日本テレビ系「秘密のケンミンSHOW極」で大相撲の力士、宇良と共演したことを振り返り「宇良関さんが端正な顔立ちから、出演者共演者の誰かが『相撲界のめめ（Snow Man目黒蓮）だ』と言ったその瞬間、とっさに向井さんが『あ、スモーマンね』と言ったところ、あれはシビれあがりました」と、自画自賛した。

これを聞いていた川島明と天津飯大郎は「うわ〜！」「すげえ」「シビれるな、それ」とコメントを絶賛。川島が「『ケンミンSHOW』ってね、めっちゃ難しいねんね。笑いとんのが。V（VTR）がおもろいから」と補足すると、向井も「なかなか出ないですよね？」と同意を求めた。

改めて川島は「家族で見る番組やから。家族で笑えるボケって難しい。これはすごいわ」と感心。向井は「この方すごいなって思うのは、（この『スモーマン』のシーンは）カットされてるんです。オンエアでは。何で知ってくれてるんだろう。収録スタジオにいたのかもしれないですね」と重ねてぼけて、笑いを誘った。