NPB(日本野球機構)は、球場での撮影や配信に関してのルール「写真・動画等の撮影及び配信・送信規程」の一部改定を発表。これが9月1日に施行されました。

NPBは昨年9月に「写真・動画等の撮影及び配信・送信規程」を新規制定。球場で働くスタッフや関係者などの人権を保護したり、営利目的の発信を防ぐ狙いもありましたが、これによってファンがインプレー中の選手の写真や動画などをSNSなどで発信することができなくなっていました。

一部球団は独自に発信を許容するも、これにNPBから改善勧告があがる事態も発生。MLBでは多くの媒体から写真や映像が公開されSNSをうまく活用した発展も見せている中、これと比較したNPBの現状に疑問の声などもあがっていました。

そんな中、NPBはこのルールの一部改定を発表。大きな改定ポイントとしては、選手のプレーシーンを撮影した写真(静止画)がSNS等で制限なく発信できるようになり、動画についても一部制約はあるものの投稿が可能となりました。改定理由については、NPBも「ファンの皆様の間でSNS等でのご利用がさらに広がり、プロ野球の魅力とスポーツエンターテイメントとしての可能性がいっそう高まることを期待しています」と言葉を寄せていました。

この改定は周知期間を設けた後、9月1日から施行されました。日付をまたいで9月1日を迎えると、SNSでは多くのインプレー中の写真が投稿され始めています。さらにプロ野球・日本ハムも同日「#まだ見ぬ景色をエスコンで」という企画を開始。選手のプレー中のカッコいいシーンなどをSNSで投稿してもらうもので、シーズン終盤戦をファンとともに盛り上げていく施策を発表しました。