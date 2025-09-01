宮城県石巻市の長浜海岸に大量のカキ殻が漂着して問題となっている。

沖合のカキ養殖いかだから脱落し流れ着いたとみられ、今夏は海水浴場の開設が見送られた。海岸を管理する県は１日朝、漁業者やボランティアらと協力し、カキ殻回収の清掃活動を初めて行った。

約３００メートル続く海岸線では、カキ殻が足の踏み場もないほど散乱し、海中に堆積（たいせき）している場所も。この日は午前７時半から一般市民も含めて約２７０人が参加し、熊手を使ってかき集めて大型の土のう袋に詰めていった。

参加した地元の養殖漁師斎藤幸一さん（６４）は「カキが悪者のようになっていたので、回収ができてよかった。子どもの頃から遊んでいた場所でもあるから、きれいになるとうれしいね」と笑顔で話した。

同海岸は市街地から近く、人気の海水浴場だった。だが、昨年はフグなどの死骸が大量に流れ着いて開設を中止。今年もカキ殻が漂着し、ケガをする恐れもあるため２年連続でオープンが見送られた。７月３０日にロシア・カムチャツカ半島付近で発生した地震の津波で、漂着量は一気に増えていた。

近年の高水温で死滅したカキが海底に堆積し、しけや津波で打ち上げられているとの見方もある。県は当初、「自然物だ」として回収に慎重姿勢を示していたが、市民からの回収を求める声を受けて方針を転換した。この日は１トン分が入る大型土のう袋約５０袋を使って回収。県の費用で焼却処分する。

県東部地方振興事務所水産漁港部の千田知弘・総括次長は「漂着量は日によって増減を繰り返しており、１か月程度モニタリングをした上で今後の対応を考えたい」と話した。