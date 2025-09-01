横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズの中国料理「彩龍」に、新料理長として南暢氏が就任。

ホテル開業27周年を共に祝う、料理長就任特別コースを期間限定で販売します！

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ『中国料理「彩龍」南料理長就任特別コース』

期間：2025年9月1日（月）〜10月31日（金）

営業時間：

ランチタイム 月〜金 11:30〜15:30(最終入店14:30)、土日祝 11:30〜16:00(最終入店15:00)

ディナータイム 月〜土 17:30〜22:00(最終入店21:00)、日祝 17:30〜21:00(最終入店20:00)

予約・問い合わせ：レストラン総合予約 045-411-1188 (10:00〜19:00）

2025年9月24日に開業27周年を迎える横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズの中国料理「彩龍」に、新料理長として南暢（みなみ のぶ）氏が就任。

開業27周年と新料理長の就任を記念して、中国料理「彩龍」では特別なディナーコースが期間限定で販売されます。

また、南氏が本場香港に何度も足を運んで生み出したシグネチャー料理「広東式フォー 海鮮と八ヶ岳麦芽赤鶏濃厚スープ」も単品またはセットメニューでラインナップ。

山梨県・八ヶ岳中村農場の「八ヶ岳麦芽赤鶏」を贅沢に使用した濃厚な鶏出汁に、もっちりとした国産米粉の平打ち麺が絡む逸品です！

料理長就任特別コース

窯焼き北京ダック 香港スタイル

料金：13,000円（税・サ込）

メニュー：

・広東風焼物入り前菜盛り合わせ

・松茸と海のコラーゲン入り上湯スープ

・窯焼き北京ダック 香港スタイル 〜ワゴンカッティングサービス〜

・三崎漁港から届いた旬魚 熟成魚醤蒸籠蒸し

・伊勢海老の濃厚スープ仕立て 伊府麺添え

・干し貝柱と和牛入り卵白チャーハン

・點心師による自家製香港スイーツ

※9月の開業月特典として、北京ダックを好きなだけ楽しめます（おかわりは巻いた状態で提供）

伝統を重んじながらも時代の感性を取り入れ、本場で習得した華麗な技や食材選びを大切に作り上げる広東料理を、ホテルならではの上質なおもてなしで提供する中国料理「彩龍」

1998年のホテル開業と同時に入社以来、27年にわたり「彩龍」一筋で経験を積み重ねてきた南 暢が、ホテル開業27周年の節目に新料理長として就任しました。

新料理長が手掛ける就任記念ディナーコースでは、専用窯で焼き上げる「北京ダック」をワゴンで切り分け、皮だけでなく肉も味わえる香港伝統のスタイルで提供されます。

強火で皮を香ばしく、弱火でじっくりと火を通すことで、皮はパリパリ・肉はしっとりジューシーな仕上がりに！

また、9月はホテル開業月限定特典として、北京ダックを好きなだけ追加注文できます。

三崎漁港から届いた旬魚 熟成魚醤蒸籠蒸し

三崎漁港直送の旬の魚は広東料理伝統の熟成魚醤ソースを使い、ふんわり食感と香り豊かな味わいを実現。

ぷりぷりの伊勢海老にコク深いソースを絡めた「伊勢海老の濃厚スープ仕立て 伊府麺添え」は、仕上げに中国五大麺の一つ「伊府麺（いーふうめん）」と合わせます☆

新料理長 南のシグネチャー料理「広東式フォー 海鮮と八ヶ岳麦芽赤鶏濃厚スープ」

提供期間：〜2026年3月31日（火）

料金：単品 3,500円（税・サ込）／ランチセット（平日限定）5,500円（税・サ込）

単品またはセットメニューで注文できる、新料理長 南のシグネチャー料理「広東式フォー 海鮮と八ヶ岳麦芽赤鶏濃厚スープ」

八ヶ岳麦芽赤鶏をじっくり煮出した、芳醇で深みのある鶏出汁スープに、もっちりとした国産米粉の平打ち麺をあわせた麺料理です！

三崎漁港直送の旬魚や鮑、帆立などの贅沢な海鮮と、契約農家「中台菜園」から届く新鮮な国産中国野菜が彩りと季節感を添えます。

お好みで自家製辣椒醤を加えると、旨味と香りがより一層引き立つ一杯に☆

器にもこだわり、料理長が自ら選んだ有田焼を使用。

白磁の美しさが食材の彩りを引き立て、厚みのあるつくりが料理の温かさを保ちます。

日本の伝統美に実用性を兼ね備えた器も楽しみの一つとして、料理長 南ならではの広東スタイルが堪能できるメニューです！

※「中台農園」：大自然に囲まれた千葉 北総の大地で、旬の中国野菜を惜しみない手間と良質な土で栽培している農園

ホテル開業27周年と新料理長の就任を記念した特別なメニューが、期間限定で登場。

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ『中国料理「彩龍」南料理長就任特別コース』は、2025年9月1日〜10月31日まで提供です☆

※仕入れの状況により、一部料理内容や期間の変更、または盛り付け等が変わる場合があります

※写真はイメージです

