世界最高峰の陸上競技大会「世界陸上」が１３日、東京・国立競技場で開幕する。

選手を迎えるボランティアの研修は本格化し、事前合宿先の自治体でも受け入れ準備が進む。大会をサポートする人たちは、新型コロナウイルスの影響で東京五輪・パラリンピックでは果たせなかった「おもてなし」の実現に向けて意気込んでいる。（松下聖）

五輪心残り

「たくさんの観客が集まる待ちに待った大会。わくわくしています」。千葉県松戸市の会社員田口信行さん（４６）は声を弾ませる。昨年１１月、大会ボランティアの募集が始まると、すぐに応募して約３倍の倍率を突破した。

大会期間中は入場ゲートでのチケット確認を担う。観客の様々な問い合わせに答えられるよう、想定問答を独自に作ったり、インターネットで出場選手の情報を集めたりしている。

スポーツ観戦が趣味という田口さんが初めてボランティアを志願したのは、東京五輪だった。ビーチバレー会場の案内係を任され、国内外から訪れる人たちとの交流を楽しみにしていた。

だが、コロナの影響で無観客となり、活動内容は選手の誘導に変更。選手から「サンキュー」と声をかけられ、よい思い出もできたが、観客と触れ合えなかったことが心残りだった。

世界陸上は全世界で１０億人が視聴するとされるビッグイベント。４年前の悔しさを晴らす絶好の機会と感じている。田口さんは「たくさんの『ありがとう』を言われたい」と話した。

大会を運営する世界陸上財団によると、ボランティア参加者は約３４００人。大会日程など基礎的なことに関する研修を経て、８月２５日から具体的な活動内容を学ぶ研修が始まった。田口さんのように東京五輪でボランティアを経験した人も多いという。財団担当者は「ボランティアの力は欠かせない。一緒に最高の大会を作り上げたい」と話す。

応援届ける

各国選手団が事前合宿を行う自治体も、交流に期待している。

合宿地は各国選手団と自治体が直接交渉して決める。東京五輪・パラの際に事前合宿を受け入れた自治体が今回も同じ国を受け入れるケースが少なくない。

カナダが合宿する岐阜県もその一つだ。五輪での選手と県民との交流はオンラインにとどまったが、今回は「リアルに触れ合う機会を多く作る」（担当者）。今月７日には選手団の歓迎会を開き、９日には県内の中学・高校の陸上部員が選手団コーチから指導を受ける練習会も開催する。

歓迎会でカナダ国歌を披露する岐阜市立三輪中学校の音楽部の９人は、国際大会で国歌独唱の経験がある声楽家に教わりながら本番に備える。部長の酒井美月さん（１４）は「応援の気持ちを直接選手に届ける」と力を込めた。

ギリシャ選手団を受け入れる埼玉県三郷市は、選手が使うトレーニング機器のレンタルや交流行事の費用捻出のため、５月にクラウドファンディングを始め、３か月で目標額とほぼ同額の約４８０万円が集まった。市の担当者は「子どもたちが夢や目標を持つきっかけにしたい」と話した。

市民参加 「文化」定着へ

都によると、東京五輪・パラには約８万人のボランティアが参加した。都は両大会を契機にボランティア文化の定着を目指したが、都民３０００人を対象にした昨年１０月の調査では、年１回以上ボランティアに参加した人の割合を示す「ボランティア行動者率」は２１・３％と、大会前（２０１８年１０月、２７・５％）より減った。都はコロナの影響で両大会が「起爆剤」の役割を十分に果たせなかったとみており、世界陸上に加え、１１月の聴覚障害者の国際スポーツ大会「デフリンピック」を大きなチャンスと捉えている。

立教大の松尾哲矢教授（スポーツ社会学）は、「スポーツボランティアは観戦や応援の延長でできるため、ボランティアを始めるきっかけになりやすい。コロナの制限がない世界陸上とデフリンピックは、数多くの人が日常的にボランティアに参加する社会作りのきっかけとなるかもしれない」と期待した。

◆世界陸上＝世界陸連が主催し、２年に１度開かれる。東京開催は１９９１年以来で、日本国内では２００７年の大阪大会を含め３回目。１３〜２１日の日程で、約２００の国・地域の２０００人以上の選手が全４９種目に参加する。日本陸連によると、日本代表は１日現在、２３人が決まっている。