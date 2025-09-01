セルシスは上げ幅拡大、ウェブトゥーン社との協業を深化へ セルシスは上げ幅拡大、ウェブトゥーン社との協業を深化へ

セルシス<3663.T>は後場上げ幅を拡大している。この日、技術提携しているウェブトゥーン・エンターテインメント＜WBTN＞との協業を深化させると発表したことが好感されている。



ウェブトゥーン社は、日本では「ＬＩＮＥ マンガ」、韓国では「ＮＡＶＥＲ ＷＥＢＴＯＯＮ」などのサービスをグローバルに提供するデジタルコミックプラットフォームの大手で、セルシスとはコンテンツの制作・翻訳・流通の効率化とマーケットの活性化を目指し技術提携している。セルシスは今回、従来よりも効率的に翻訳作業が行える機能を搭載した、法人向けの「ＣＬＩＰ ＳＴＵＤＩＯ ＰＡＩＮＴ」を開発しウェブトゥーン社に提供。これにより、作家と制作のやりとりなどの工数の軽減が可能になり、多言語翻訳プロセスを効率化し、よりスピーディーなコンテンツのグローバル展開を実現するとしている。



出所：MINKABU PRESS