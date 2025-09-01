「阪神５−４巨人」（３１日、甲子園球場）

阪神の岡田彰布オーナー付顧問がＣＳ放送「スカイＡ」の中継で解説を務めた。試合後、「これ、（勝率）５割いかないよ」と今後のセ・リーグの戦いを展望した。

２位・巨人に１６ゲーム差をつけ、優勝へのマジックを７とした阪神については「それはもうぜんぜん。何も考えて無い。だからファンの人はその日の切符（入場チケット）があるかどうか。そういうことでしょ。それに当たるかどうか。おーん」と語っていた岡田顧問。一方で「これは大変よ」と語ったのは巨人を含めた２位以下の争いだ。

阪神の優勝が決まれば今後、セ・リーグの争いは２位、３位のＣＳ出場権争いへ移ってくる。９月１日時点で２位から５位まで３ゲーム差に４チームがひしめく。しかも勝率５割以下での争いとなっており、２位・巨人が借金「３」。岡田顧問は「なんだろうな、これ。（勝率）５割いかないよ。中日までつぶし合いになるから。直接対決あるからね。これは大変よ」と分析した。

２リーグ分立後、セ・リーグで２位以下の球団が借金で終わったケースはない。「あと２０何試合ですけど、ジャイアンツ大変ですよ。２位、３位まで来るの」と岡田顧問は指摘し、試合中にも守備固めの起用などを含め「巨人どしたんよ」と語っていたが、阪神以外の球団が勝率５割以上でシーズンを終えられるか−。一つの焦点となりそうだ。