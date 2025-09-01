『SPY×FAMILY』アーニャ＆ベッキー女子高生に！ 「Seventeen」表紙で制服コーデ
アニメ『SPY×FAMILY』とファッション誌「Seventeen」（セブンティーン／集英社）がコラボレーションすることが決定した。9月16日発売の「Seventeen」秋号は、女子高校生風の制服を着てハートポーズをしたアーニャとベッキーの描きおろしアニメ絵が表紙を飾る。
【画像】アーニャの変顔！公開された『SPY×FAMILY』第3期の場面カット
まるで本当の女子高生のような、にぎやかなスクールバックも見どころで、ボンドや2人のお気に入りの“ひつじ”のチャーム、ピーナツの缶バッヂがついているなど、ファンにはたまらないこだわりが満載となっている。
とじこみ付録は『SPY×FAMILY』の原作イラストを使用した「Seventeen」オリジナルステッカー「アーニャ わくわくっ!! すくーるdecoステッカー」。その他、今回表紙を飾ったアーニャとベッキーの声優、アーニャ・フォージャー役の種崎敦美とベッキー・ブラックベル役の加藤英美里、そしてロイド・フォージャー役の江口拓也とヨル・フォージャー役の早見沙織によるＷ対談記事も掲載される。
10月4日より放送がスタートするアニメ『SPY×FAMILY』第3期の魅力のみならず、声優の魅力やこの仕事を選んだ理由、高校生読者に向けた17歳の頃のこと、応援メッセージなどを読むことができる。
