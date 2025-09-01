上白石萌音のマネージャー公式Xが更新。上白石と広瀬すずの2ショットが投稿された。

【写真】仲の良い広瀬すずと一緒にピースしてにっこり微笑む上白石萌音

■上白石＆広瀬、映画『ちはやふる』での共演きっかけで仲良しに

広瀬すずがパーソナリティを務めるラジオ番組『広瀬すずの「よはくじかん」』（TOKYO FM）。8月30日放送回のゲストとして上白石が出演した。2016年に公開された映画『ちはやふる -上の句-』『ちはやふる -下の句-』で、共演経験のあるふたり。広瀬が綾瀬千早役、上白石が大江奏役を演じていた。この共演依頼、親交を深めていた。

番組は、出会った頃のエピソードや現在放送中の『ちはやふるーめぐりー』をテーマに大盛り上がり！会話のやり取りからもふたりの仲の良さが伝わる内容だ。

上白石萌音マネージャーXでは「ちはやふるの話もたくさん」綴られ、にっこり微笑んでいる2ショットを披露。左にブルーチェック柄のトップス姿の広瀬、右側に黒Tシャツ＆デニムコーデの上白石が並び、ふたりともピースサインを見せている。

■写真：ピースしてにっこり笑顔の上白石萌音と広瀬すず

SNSには「映画から10年経っても仲良しなふたり、エモいです」「トークにほっこり」「ふたりとも可愛いすぎる」と喜ぶファンの声で溢れていた。

■次回、101回目の放送にも上白石萌音がゲストで登場

また、『広瀬すずの「よはくじかん」』の公式Instagramでも上白石と広瀬の2ショットが公開された。「祝!! 放送100回!! “もねねん”こと【上白石萌音】さんを迎えてお話していきました！」とコメント。続けて「そして！来週も “もねねん”が登場」と告知してダブルピースしている2ショット（1枚目）を公開。さらにブース内でマイクに向かって話しているショット（2～4枚目）も投稿されている。

■写真：ダブルピースをする上白石＆広瀬

■ドラマ『ちはやふるーめぐりー』公式サイトにも2ショットが

ドラマ『ちはやふるーめぐりー』の公式Xも更新し、上白石と広瀬の2ショットを披露。

「記念すべき100回目の放送とのこと ちはやふるの話もたくさんしてくださいました みなさん、必聴です!!!!」とコメント。広瀬は笑顔で、上白石は真顔で、それぞれ両腕をクロスさせてダブルピースしているちょっとシュールな2ショットを公開。

■写真：腕をクロスさせ、ダブルピースをする2ショット

こちらの投稿にもSNSに「おすずともねねん、ふたりともかわいい！」「イケメンもねちゃん、好き！」「最強で最高のふたり」と様々な反応が集まっている。