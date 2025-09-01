川上洋平、バンドデビュー15周年にしみじみ [Alexandros]ツアー中に気づく「あれ？うちら15周年じゃね？」
ロックバンド・[Alexandros]の川上洋平が9月1日、都内で行われた『Panasonic nanocare 20th ANNIVERSARY EVENT』にゲストとして参加した。
【集合ショット】圧巻！鮮やかな衣装で登場した田中みな実＆ROIROMら
ナノケアの20周年にあわせて、同じく今年が周年のゲストが登場した。2010年にデビューしている川上は、今年15周年となり「今年、ツアー中に『あれ？うちら15周年じゃね？』と気づいて（笑）。そこから急きょデカいイベントを入れようとなった。15年前に自分たちがデビューした時は外へ外へ『海外行こうよ』という気持ちだったんですけど、ここに来て地元の大切さを学び始めました。神奈川の相模原で自分たち主催のフェスを去年から始めた。そこで地元を盛り上げようと。丸く優しくなりました」と笑顔で話していた。
パナソニックのドライヤー『ナノケア』は2005年に誕生。「乾かしながら髪を美しくケアする」という発想で、パナソニック独自の微粒子イオン「ナノイー」を搭載し、25年には国内累計販売台数が1800万台を達成した。同イベントは製品の20周年を記念して行われた。
この日は、田中みな実、篠原ともえ、ROIROM（浜川路己、本多大夢）、KUBOKI氏も参加した。
