Snow Manによる初のポップアップイベント『Snow Man 1st POP-UP』が韓国・ソウルでスタートし、ラウール・阿部亮平・深澤辰哉が個人Instagramで紹介した。さらに様々なメディアでのインタビュー動画も公開されている。

【写真＆動画】Snow Man韓国ポップアップ会場オフショ＆インタビュー①～⑧

■『Snow Man 1st POP-UP』がソウルからスタート

『Snow Man 1st POP-UP』は8月30日からソウルを皮切りに、台北、バンコクでアジア開催。さらに日本凱旋として大阪、東京で開催される。

ラウールは「Let’s get started!!」と添えて7枚の写真を公開。天井からビジューが吊るされた鏡張りのキラキラしたスポットに佇む全身ショット（1）、自身の写真が飾ってある壁を背にポージング（3）、自分のキャラクターのぬいぐるみを抱えた姿（5）、鏡を覗き込むスマイルショット（7）などを投稿している。

阿部は「自撮りで雰囲気お届け～」というメッセージと共に、限定グッズにもなっている衣装のチェックスーツ姿でカメラを覗き込む5枚の写真を公開。さらに「Mカ見てくれた皆さん、本当にありがとうございました！」と、8月28日に出演した韓国の音楽番組『M COUNTDOWN』（通称Mカ／エムカ）の視聴者に感謝を込めた韓国語のメッセージも添えている。

深澤は「Snow Man 1st POP-UP！最高でした」と、メンバー9人の写真の前に立つ姿など3枚の写真を公開している。

Snow Man公式Xでは、ラウール・目黒蓮・深澤が『Snow Man 1st POP-UP』の「Snow BALL KEYRING DIY」で作ったスノーボールキーホルダーも公開されている。

さらに『MMM MAGAZINE』『W Korea』『MAPS KOREA』『Daily Fashion News』といった韓国メディアで、目黒蓮・ラウール・深澤が登場するインタビュー動画も公開。それぞれ違った内容になっているのでチェックしてみよう。

■鏡のなかできらめく姿や無邪気な笑顔を披露したラウール

■チェックのスーツでキュートな自撮りを連写した阿部

■メンバーの集合ショットと記念撮影した深澤

■ラウール・目黒蓮・深澤の手作りキーホルダー

■目黒・ラウール・深澤が登場するインタビュー動画