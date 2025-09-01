±ÊÀ¥Î÷¤¬¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡õÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¤È¾Ð´é¤ÇÊÂ¤ó¤À¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª¡Ö¸µÂÀ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö³¤¤Á¤ã¤ó¥«¥éー¤ÎT¥·¥ã¥ÄÃå¤Æ¤ë¡×
King ¡õ Prince¸ø¼°X¤Ç¡¢±ÊÀ¥Î÷¤ÈTravis Japan¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡õÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±ÊÀ¥Î÷¡¦¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡¦ÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¤Î¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①～③
¢£¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿3¿Í¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
3¿Í¤Ï8·î30～31Æü¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48-°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦-¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¡Ö¹â¡×¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤Î½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¡¢¹â¶¶¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¡Ö¥Üー¥Àー¥ì¥¹LIVE¡¡We are the No Borders!!¡×¤Ë¡¢ÂåÌò¤È¤·¤ÆµÞî±¾¾ÅÄ¤¬½Ð±é¤·¡¢²ÎÉñ´ì¤ÈHIPHOP¤Î¥³¥é¥Ü¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ß¤»¤¿¡£
ÀîÅç¤â¡Ö¥Üー¥Àー¥ì¥¹LIVE¡¡We are the No Borders!!¡×¤Ë¤Æ¡¢¥µ¥ó¥Ð¤È¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥ó¥¹¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢±ÊÀ¥¤Ï²«¿§¡¢¾¾ÅÄ¡õÀîÅç¤Ï»ç¿§¤Î¡È¥Á¥ã¥êT¥·¥ã¥Ä¡É¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£´é¤ò´ó¤»¹ç¤¤¥µ¥à¥º¥¢¥Ã¥×¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°Instagram¤Ç¤Ï¡¢¾¾ÅÄ¤¬²«¿§¤¤²ÖÂ«¡¢ÀîÅç¤¬¡È24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡É¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Ð¥ëー¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤Û¾Ð¤à¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¾¾ÅÄ¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¸µÂÀ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤¤¤¦´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬»¦Åþ¡£¡Ö¤ì¤ó¤ì¤ó¡¢³¤¤Á¤ã¤ó¥«¥éー¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤À¡×¤È¡¢¹â¶¶¤Î¥á¥ó¥Ðー¥«¥éー¡È¤Ò¤Þ¤ï¤ê¥¤¥¨¥íー¡É¤ò»×¤ï¤»¤ë±ÊÀ¥¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ËÃíÌÜ¤¹¤ëÀ¼¤ä¡¢¡Ö¿´¶¯¤¤3¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¸µÂÀ¤¯¤óÇ¡·ÃÎ±¤¯¤ó¥À¥ó¥¹ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤âÂ³¡¹¤ÈÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£