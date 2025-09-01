安達祐実、永尾柚乃の存在に驚き「見たことないタイプの子役さん」 新旧“天才子役”対談が実現
俳優の安達祐実（43）、子役の永尾柚乃（8）が1日、テレビ朝日系ドラマ『誘拐の日』（毎週火曜 後9：00）の囲み取材に出席。あす2日に放送される最終回を前に、新旧“天才子役”2人がそろい対談が実現した。
【写真】かわいすぎ！仲良くファイティングポーズをとる安達祐実＆永尾柚乃
本作は“心やさしきマヌケな誘拐犯”新庄政宗（斎藤工）×“記憶喪失の天才少女”七瀬凛（永尾）という奇妙な凸凹バディが次々と襲いかかる危機を乗りこえながら犯人捜し＆逃亡劇を繰り広げる巻き込まれ型ヒューマンミステリー。安達は新庄の妻・汐里を演じている。
新旧の“天才子役”として、安達は永尾の印象について聞かれると「柚乃ちゃんは本当にすごく不思議。どうしたらこんな子に育つんだろうかと。いわゆる子役さんとはちょっと違うんです。例えば、めちゃくちゃはしゃいじゃって進まなくて困るということがあるんですけど、そういうこともないですし」と撮影を振り返る。
また、自身にも永尾と同い年の子どもがいることも明かし、「柚乃ちゃんはすごく大人としゃべっているみたいな感じなんだけど、けどあどけなさも併せ持っていて、見たことないタイプの子役さんです」と驚きを明かした。
永尾は「すごくうれしいです。にやけてしまいました（笑）」と喜び、安達に対して「全部美しいじゃないですか！そのお顔でずっと見られていたらすごくワッとなるし、目で演技したり、体全体で演技していて本当にすごいなと思って。最終回の共演シーンでもすごく勉強になったし、すごく楽しかったです！」と声を弾ませた。
また同じ子役時代にブレイクした俳優として、永尾へのアドバイスを求められた安達は「いろんな雑音に悩まされずに、そのままの感性を伸ばしていってほしい」とにっこり。続けて「心身共に健康でいることがすごく大事だと思います。人目に触れる仕事だから、普通のお仕事と違うストレスがあると思うんですけど、あんまり気にせずにいてほしい。キャリアの長さが自分を救ってくれることもあるし、ただ、いつでも辞めたければ辞めていいという気楽さを持ってくれたらいいなと思います。あと、たぶんなんだけど…勉強はしておいた方がいいかもしれない（笑）」と優しい目を向けていた。
