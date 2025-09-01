1日14時現在の日経平均株価は前週末比678.81円（-1.59％）安の4万2039.66円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は624、値下がりは937、変わらずは54と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は259.31円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が165.11円、東エレク <8035>が56.22円、ファストリ <9983>が38.9円、ディスコ <6146>が21.68円と続いている。



プラス寄与度トップはＫＤＤＩ <9433>で、日経平均を10.74円押し上げている。次いでオリンパス <7733>が9.25円、アサヒ <2502>が4.51円、エーザイ <4523>が4.49円、エムスリー <2413>が4.46円と続く。



業種別では33業種中15業種が値上がり。1位は電気・ガスで、以下、陸運、水産・農林、食料と続く。値下がり上位には非鉄金属、電気機器、証券・商品が並んでいる。



※14時0分6秒時点



株探ニュース

