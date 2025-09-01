スザンヌ、豪華手巻き寿司パーティーの様子公開「品数多くてすごい」「彩り綺麗」の声
【モデルプレス＝2025/09/01】タレントのスザンヌが8月31日、自身のInstagramを更新。手巻き寿司パーティーの様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】スザンヌ、馬刺しも並んだ手巻き寿司パーティーの食卓
スザンヌは「みこはっぴーばーすでー」として、友人の娘の誕生日祝いについて報告。「リクエストの手巻き寿司でお祝い〜」「手巻き寿司の中身はアボカドサーモンが私的優勝」と手巻き寿司パーティーの詳細を明かし、手巻き寿司の食材のほかに馬刺しやカツなども並んだ豪華なテーブルの様子を載せている。
この投稿に、ファンからは「品数多くてすごい」「彩り綺麗」「豪華で美味しそう」「素敵なお祝い」「心温まる」「手巻き寿司いいですね」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】スザンヌ、馬刺しも並んだ手巻き寿司パーティーの食卓
◆スザンヌ、手巻き寿司パーティーで友人の娘の誕生日祝福
スザンヌは「みこはっぴーばーすでー」として、友人の娘の誕生日祝いについて報告。「リクエストの手巻き寿司でお祝い〜」「手巻き寿司の中身はアボカドサーモンが私的優勝」と手巻き寿司パーティーの詳細を明かし、手巻き寿司の食材のほかに馬刺しやカツなども並んだ豪華なテーブルの様子を載せている。
この投稿に、ファンからは「品数多くてすごい」「彩り綺麗」「豪華で美味しそう」「素敵なお祝い」「心温まる」「手巻き寿司いいですね」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】