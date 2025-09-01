沢村一樹、長男・野村大貴＆姪・野村麻純との3ショット公開「豪華」「全員オーラすごい」
【モデルプレス＝2025/09/01】俳優の沢村一樹が8月31日、自身のInstagramを更新。鹿児島での息子の野村大貴と姪っ子の野村麻純との3ショットを公開した。
【写真】沢村一樹、芸能人息子＆姪との3ショット公開
沢村は「鹿児島です。8月も今日で終わり。花火に見送ってもらい、明日からの新期を楽しく過ごせたらと思います」とコメントし、鹿児島で過ごした8月最後の夜に息子の大貴と姪の麻純との温かい家族の時間を披露した。
この投稿に、ファンからは「温かい家族」「素敵」「豪華！」「全員オーラすごい」「良い思い出」などのコメントが寄せられている。
沢村は2000年に結婚。3人の息子がいるほか、2022年に麻純が姪であることを公表している。（modelpress編集部）
