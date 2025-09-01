日曜劇場「19番目のカルテ」（TBS系）の第7話が、31日に放送された。

本作は、松本潤がキャリア30年目で初の医師役に挑戦！ 病気を診るだけでなく、心や生活背景を基に患者にとっての最善を見つけ出し、生き方そのものに手を差し伸べる19番目の新領域・総合診療医を描く新たなヒューマン医療エンターテインメント。（＊以下、ネタバレあり）

徳重（松本）は夏休みを取り、離島の診療所に師匠の赤池（田中泯）を訪ねる。島は徳重にとって、総合診療医として歩み始めた原点のような場所。徳重と赤池は軽口をたたき合ったり、畑仕事をしたりと、和やかな時間を過ごす。しかし、徳重の中には、赤池のふとした動作や言葉から感じる小さな違和感が積もっていく。

その頃、徳重の留守を預かった滝野（小芝風花）は、康二郎（新田真剣佑）からの依頼で、手術に不安を抱える患者・小田井（マギー）の診療に加わることに。滝野が奮闘する中、次期院長選に向け、収益重視の東郷（池田成志）が勢いを強め、院内には緊張感が漂い始める。

放送終了後、SNS上には、「見ると心が落ち着くし、余白のあるドラマって貴重。BGMもいいし、せりふが少なめなのが逆に深い」「心の奥に触れてくる感じがあってじわじわ泣ける。徳重先生、声も表情も優しくて、問診でこんなに人が救われるんだって思わせてくれる」「この病院は派閥とかなく、医師たちも和気あいあいとしていて、思わず行ってみたいと思ってしまう」などのコメントが上がった。

また、「田中泯さんの演技は、まるで踊っているかのように見えた」「田中泯さん演じる赤池先生の、海での語りのシーンがまるで舞台を見ているかのようで圧巻だった」「徳重先生が赤池先生に言った『諦め方が分からないんです』と『患者は時にはうそをつく』は名言だな」「滝野先生の優しく力強い言葉に救われる」などの声もあった。

そのほか、「えっ、8話で終わっちゃうんですか…」「こんなにいいドラマなのに何で8話で終わりなの」「8話でもう最終回とか思ったが、そっか世界陸上か」「8話じゃ物足りない。もっともっとこの世界に浸りたい」「徳重先生と赤池先生がどんな答えを出すのか、北野院長（生瀬勝久）と東郷先生がどうなるのか最終回が楽しみ」といったコメントもあった。