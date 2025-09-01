関東地方の水がめである利根川や荒川水系では6月から降水量が少ない状態が続いています。利根川上流にある9つのダムの合計貯水率は50％を下回っていて関東地方整備局は節水の協力を呼びかけています。

関東地方整備局によりますと9月1日午前0時時点のダムの貯水率は

▼利根川9ダム合計が45％で平均の62％

▼鬼怒川4ダム合計が71％で平均の85％

▼荒川4ダム合計が80％で平均の85％

となっています。

このうち、利根川上流にある八ッ場ダムの貯水率は約22％です。

関東地方の水がめである利根川や荒川水系では雨の少ない状態が続いていて、利根川の上流域の6月から8月までの平均降水量は平年の5割から8割ほどにとどまっています。

農業用水などを補うためにダムなどから放流が続いていて利根川上流にある9ダムの合計貯水率は50％を下回っているということです。

農業用水などで水を多く使う時期が終わり今後、水の需要は次第に減少するものの先月28日に気象庁が発表した1か月予報でも関東甲信地方では晴れの日が多く気温が高いうえ、降水量は平年並みか少ない見込みです。

関東地方整備局では引き続き節水に協力を呼びかけています。