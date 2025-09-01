7月22日に「KinKi Kids」から改名した「DOMOTO」の堂本光一（46）が9月1日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に出演。事務所の後輩にあたる「Travis Japan」の松田元太（26）について語った。

松田は堂本との交流について「光一くんが出演する『Endless SHOCK』の舞台にジュニアの頃から出させていただいてて。大分お世話になってますし」と告白。20歳の誕生日を祝ってもらい、お酒を一番先に飲ませてくれた存在でもあると話した。

堂本は松田の印象を問われると「なんかね得体が知れないんですよね」とコメント。10代の頃は「今と変わんないですけどね。本当におバカちゃんっていうか」としたものの「でもすげえ考えてるところもあるなって」と表現した。

「どっからどこまでが本音で、どっからどこまでがうそなのか分からない」と続けると、松田は慌てて「いやちょっと待ってください。ずっと本音です」と弁解した。

どこかに計算もあるだろうとの話になると、堂本は「そうそう」とうなずき「嫌だあ〜」と冗談めかして一言。

「昨日も凄い大変だったけど乗り越えちゃうわけでしょう」と、松田が前日8月31日の日本テレビ「24時間テレビ48ー愛は地球を救うー」で「King＆Prince」郄橋海人の代役として、急きょダンス企画を成功させたことにも触れ、再度「嫌だあ〜」と茶化すかのように話して笑わせた。