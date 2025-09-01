£Í£Å¡§£É¡¡£Ô£Ó£Õ£Ú£Õ£Í£É¡¡¥é¥¤¥Ö¤Ç£±Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³èÆ°Éüµ¢¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼ÕÅÁ¤¨¤ë¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡ª¡ª¡×
¡¡£±£±¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Í£Å¡§£É¡×¡Ê¥ß¡¼¥¢¥¤¡Ë¤¬£¸·î£³£±Æü¡¢Å¬±þ¾ã³²¤Î¤¿¤áÄ¹´üÅª¤Ë³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î£Ô£Ó£Õ£Ú£Õ£Í£É¡Ê³¤Ï·¸¶¸Ý¡á£±£¸¡Ë¤¬³èÆ°¤òºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£Ô£Ó£Õ£Ú£Õ£Í£É¤ÏºòÇ¯£¸·î£³Æü¤Ë³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö£Í£Å¡§£É¡¡£Ô£Ó£Õ£Ú£Õ£Í£É¡¡³èÆ°ºÆ³«¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÊÀ¼Ò½êÂ°¡¡£Í£Å¡§£É¡¡£Ô£Ó£Õ£Ú£Õ£Í£É¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯¤«¤éµÙÍÜ¤ò¼è¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÎÄ´¤â²óÉü¤·£¸·î£³£±Æü¤Î¡Ú£²£°£²£µ¡¡£Í£Å¡§£É¡¡£±£Ó£Ô¡¡£Á£Ò£Å£Î£Á¡¡£Ì£É£Ö£Å¡¡£Ô£Ï£Õ£Ò¡¡à£Ô£È£É£Ó¡¡£É£Ó¡¡£Í£Å¡§£Éá¡Û¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°¤òºÆ³«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö£Ô£Ó£Õ£Ú£Õ£Í£É¤ÎµÙÍÜ´ü´ÖÃæ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢´Ø·¸¼Ô³Æ°Ì¤Ë¤Ï¤´ÌÂÏÇ¡¢¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢²þ¤á¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¤·¤Þ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ú¤Â³¤¡¢£Ô£Ó£Õ£Ú£Õ£Í£É¤ª¤è¤Ó£Í£Å¡§£É¤Ø¤Î¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡£Ô£Ó£Õ£Ú£Õ£Í£É¤ÏÆ±Æü¡¢¹Åç¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¸ø±é¤ÇÅÅ·âÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¸ø±é¸å¤Ë¤Ï¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡ª¡ªÃÈ¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¤Û¤ó¤È¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤ê¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î£Í£Å¡§£É¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡£