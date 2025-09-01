◇ア・リーグ ヤンキース2―3ホワイトソックス（2025年8月31日 シカゴ）

ヤンキースの主砲アーロン・ジャッジが伝説の捕手に肩を並べた。

初回1死で先制の43号ソロ。通算358本塁打とし、球団歴代5位のヨギ・ベラに並んだ。

ベラは1940〜60年代にヤ軍で捕手として活躍。3度MVPに輝き、史上最多の10度ワールドシリーズを制している。72年に米野球殿堂入りした。

「このユニフォームを着ることを誇りに思うし、そのリストに名前を載せられるのは本当にすごいことだ」とジャッジ。「そのリスト」とは、球団歴代本塁打ランキングのことだ。

（1）ベーブ・ルース 659

（2）ミッキー・マントル 536

（3）ルー・ゲーリッグ 493

（4）ジョー・ディマジオ 361

（5）ヨギ・ベラ 358

（5）アーロン・ジャッジ 358

ジャッジ以外の5人は全員、米野球殿堂入り。大リーグ史に残る名選手ばかりだ。

そんなレジェンドの仲間入りをしたジャッジ。歴代4位のディマジオには3本差で、今季中に上回る可能性が高い。