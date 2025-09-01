スポニチ

　◇ア・リーグ　ヤンキース2―3ホワイトソックス（2025年8月31日　シカゴ）

　ヤンキースの主砲アーロン・ジャッジが伝説の捕手に肩を並べた。

　初回1死で先制の43号ソロ。通算358本塁打とし、球団歴代5位のヨギ・ベラに並んだ。

　ベラは1940〜60年代にヤ軍で捕手として活躍。3度MVPに輝き、史上最多の10度ワールドシリーズを制している。72年に米野球殿堂入りした。

　「このユニフォームを着ることを誇りに思うし、そのリストに名前を載せられるのは本当にすごいことだ」とジャッジ。「そのリスト」とは、球団歴代本塁打ランキングのことだ。

　（1）ベーブ・ルース　659

　（2）ミッキー・マントル　536

　（3）ルー・ゲーリッグ　493

　（4）ジョー・ディマジオ　361

　（5）ヨギ・ベラ　358

　（5）アーロン・ジャッジ　358

　ジャッジ以外の5人は全員、米野球殿堂入り。大リーグ史に残る名選手ばかりだ。

　そんなレジェンドの仲間入りをしたジャッジ。歴代4位のディマジオには3本差で、今季中に上回る可能性が高い。