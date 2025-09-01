赤ちゃんと初めて会った秋田犬の反応が感動的だと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で72万回再生を突破し、「なんか泣けた」「優しさが溢れてる」「犬ってほんとに賢いなぁ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：出産のため２週間の検査入院→退院後、赤ちゃんと家に帰った結果…涙が出るほど素敵な『秋田犬のはじめまして』】

赤ちゃんとの初対面

TikTokアカウント「chanchichacha」の投稿主さんは、初めての出産を終えて、自宅に帰ってきました。検査入院を経たため、家に帰るのは2週間ぶり。玄関では、愛犬の秋田犬『茶々』ちゃんが出迎えてくれたといいます。

茶々ちゃんもママに会うのは2週間ぶりですが、ママの腕の中には生まれたばかりの赤ちゃんが。あまりに小さい赤ちゃんに遠慮したのか、飛びついたり吠えたりせず、静かに再会を喜んだのでした。ママの元気な顔を確認したら、茶々ちゃんの関心は赤ちゃんへ。「だあれ？」と言わんばかりに、クンクンと嗅ごうとしたといいます。

温かな歓迎に涙…

ママが家の中に入ると、茶々ちゃんもぴったりと着いてきたとか。赤ちゃんへの興味が止まらない様子で、クンクン嗅ぐ鼻を離さなかったそうです。

ここで、ママは茶々ちゃんと赤ちゃんに挨拶をさせようと決めた模様。ゆっくり腰をかがめると、茶々ちゃんは嬉しそうに赤ちゃんの顔を覗き込んだとか。そしてクンクンと優しくニオイを嗅いで、温かな初対面の挨拶を済ませたのでした。

少しだけ困惑の様子も見られたという茶々ちゃんですが、こんなに優しいわんこなら、きっと赤ちゃんのよきパートナーとなることでしょうね♡

この投稿には「とても微笑ましい気持ちになりました」「ベストフレンドになってくれそう」「素敵な映像ありがとうございます」などの温かなコメントが寄せられています。

第2子との初対面も

それから数年後、ママには第2子が生まれたそうです。第1子のときと同じように帰宅すると、そこにはやっぱり茶々ちゃんの姿が。茶々ちゃんは、ママと赤ちゃんの帰りを今か今かと待っていたのでした。

すでに子育てを経験している茶々ちゃんは、このときは困惑した様子は見せなかったそう。落ち着いた様子で赤ちゃんのニオイを嗅いで、慣れた様子で挨拶をしたといいます。

可愛い家族がまたひとり増えて、茶々ちゃんもこれからの生活に期待を寄せているかもしれませんね♪

ご家族の平和でにぎやかな日常はTikTokアカウント「chanchichacha」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：TikTokアカウント「chanchichacha」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。