¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¾ÃÈñ´ü¸Â²þ¤¶¤ó¡¢¿©¤Ù¤¿£²¿Í¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉÁÊ¤¨¤ë¡Ä¿·¤¿¤Ë£²Å¹¤ÇÉÔÀµÈ½ÌÀ¤··×£²£µÅ¹¤Ë
¡¡Å¹ÆâÄ´Íý¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ê¤É¤Î¾ÃÈñ´ü¸Â¤òµ¶¤Ã¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤Ï£±Æü¡¢¼ÒÆâÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÉÔÀµ¤¬¤¢¤Ã¤¿Å¹ÊÞ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç£²£³Å¹ÊÞ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÊÌ¤Î£²Å¹ÊÞ¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤ÎÉÔÀµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¤¿ËÙÅÄ¾»»Ì¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¡Ö¿©¤Î°ÂÁ´¤È°Â¿´¤ò¼é¤ê¡¢ÀµÄ¾¤Ê¾¦Çä¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÇ§¼±¤¬´Å¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÉÔÀµ¤È¤Î°ø²Ì´Ø·¸¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢Å¹ÆâÄ´ÍýÉÊ¤ò¿©¤Ù¤¿µÒ£²¿Í¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¸½ºß¤ÏÃæ»ß¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÆâÄ´ÍýÉÊ¤ÎÈÎÇäºÆ³«¤ÏÌ¤Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï£¸·î£±£¸Æü¡¢£·ÅÔÉÜ¸©¤Î·×£²£³Å¹ÊÞ¤Ç¾ÃÈñ´ü¸Â¤Î¥é¥Ù¥ë¤ò»þ´Ö¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤«¤éÅ½¤ë¤Ê¤É¤ÎÉÔÀµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¡£Å¹ÆâÄ´ÍýÉÊ¤ÎÈÎÇä¤òÁ´Å¹¤ÇÃæ»ß¤·¡¢£¸·î£±Æü¤«¤é£²£¹Æü¤Þ¤Ç£±£·£¸£¶Å¹ÊÞ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼ÒÆâÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼ÒÄ¹Ä¾³í¤ÎÉÊ¼Á´ÉÍýÀìÇ¤Ã´Åö¼Ô¤ò¿·¤¿¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢½¾¶È°÷¤¬ÁêÃÌ¤Ç¤¤ëÁë¸ý¤ò¿·Àß¤·¡¢ÆâÉôÄÌÊóÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£