CORTISが、ドキュメンタリー『What We Want』を本日9月1日20時にHYBE LABELSのYouTubeチャンネルで公開。また、1st EP『COLOR OUTSIDE THE LINES』収録の「FaSHioN」のMVが、9月8日18時に公開される。

メンバー5人が、1st EPを制作しながら“僕たちの音楽”を探す道のりを描く同作品は、アメリカ ロサンゼルスで行われたソングキャンプを中心に展開するほか、タイトル曲「What You Want」が完成するまでの奮闘を描いている。

デビュー当日のメディアショーケースで「タイトル曲を制作するためにロサンゼルスにソングキャンプに行った。最初は1カ月の予定だったが、作業がなかなか進まず、結局3カ月もかかった」と率直に明かした彼らだが、そのタイトル曲の制作の過程を同作品で見ることができる。

さらに、KPOPグループでは珍しい“共同クリエイト”で、彼らが音楽、振付、映像を共同で制作する過程も見所だ。同作品では優れた創作能力や具体的な意見を出す一面も見せ、クリエイトという共通項で1つのグループになっていく過程が描かれている。昨年4月から今年5月までの1年以上にわたる期間、メンバーの日常をリアルに記録。10代らしい覇気と情熱はもちろん、CORTISだけの音楽を探すための努力、そして1st EP制作期間の試行錯誤をありのままに見ることができる。

なお、9月8日にMVを公開予定の「FaSHioN」の楽曲の一部が、同ドキュメンタリーのオープニングに挿入されている。

