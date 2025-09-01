カミル・マイクシャク選手とファンの少年/From Kamil Majchrzak/Instagram

（ＣＮＮ）テニスのカミル・マイクシャク選手（ポーランド）が全米オープンの試合後、ＳＮＳなどで話題となった帽子を奪われた少年と再会し、改めてプレゼントを贈った。

マイクシャク選手は少年に全米オープンのロゴ入りバッグを渡し、中には新しい帽子などの贈り物が入っていた。さらに少年と一緒に写真に納まり、その様子を８月３０日のインスタグラムのストーリーズに投稿した。

マイクシャク選手は「今日はウォームアップの後に素敵なミーティングがあった」と書き込み帽子の絵文字に「これがわかる？」とつづった。

２人が最初に出会ったのは、マイクシャク選手が２９日の２回戦で勝利した後、観客にサインをしていた時だった。

マイクシャク選手はかぶっていた帽子を少年に渡そうとしたところ、隣にいた男性が帽子を横から奪い取り、女性に渡した。この女性は、抗議の表情を見せていた少年を無視して、帽子をハンドバッグにしまった。少年と男性の間に面識はないようだった。

この場面を撮影した映像はＳＮＳで拡散し、Ｘ（旧ツイッター）の投稿だけで１０００万回以上再生された。

ネット上では男性の身元がポーランドの企業の最高経営責任者（ＣＥＯ）だと特定され、その会社は企業のレビューサイトで数百件の最低評価を受けた。いずれも今回の件に言及していた。

マイクシャク選手は映像を見て少年を探す呼びかけをインスタグラムで行った。その後、「インターネットの力に驚いた。見つけた！ もう大丈夫だ」と報告した。英スカイニュースが伝えた。

マイクシャク選手は大会の３回戦で負傷し、棄権を余儀なくされた。