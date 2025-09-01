インターネットイニシアティブ（IIJ）は、IIJmioにて「ハッピーオータムキャンペーン【回線セット特価】」を開始した。期間は11月20日21時59分まで。SIMフリーホームルーターやタブレットなどが割引価格で購入できる。

期間中、「ギガプラン」の「音声SIM」または「音声eSIM」を対象端末と同時に申し込むと、対象端末を割引価格で購入できる。

たとえば、LTE対応SIMフリーホームルーター「PIX-RT100」は、一括8980円、24回払いで月376円、「Redmi Pad 2 4G」は、一括1万9800円、24回払いで月826円で購入できる。

機種名 特別価格（税込） LTE対応SIMフリーホームルーター PIX-RT100 一括：8980円24回：376円 Redmi Pad 2 4G 一括：1万9800円24回：826円 Redmi Pad Pro「6GB／128GB」モバイルルータセット 一括：2万4800円24回：1035円 OPPO Pad 2 モバイルルータセット 一括：4万9800円24回：2076円