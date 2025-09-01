µìÅý°ì¶µ²ñ¡¦´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤¬¿®¼Ô¤Ë¡Ö¤¤¤«¤Ê¤ëÉÔË¡¤Ê·×¤é¤¤¤â»Ø¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¡¡Á°ÂçÅýÎÎÉ×¿Í¤Î¤¢¤Ã¤»¤ó¼ýÏÅ»ö·ï¤Ê¤É¤Ø¤ÎÁÜºº¿Ê¤àÃæ
µìÅý°ì¶µ²ñ¤Î´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤Ï8·î31Æü¡¢´Ú¹ñ¤Î¶â·ú´õÁ°ÂçÅýÎÎÉ×¿Í¤Î¤¢¤Ã¤»¤ó¼ýÏÅºá¤Ê¤É¤ËÍí¤à¼«¿È¤Îµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤«¤Ê¤ëÉÔË¡¤Ê·×¤é¤¤¤â»Ø¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¤ÎÆÃÊÌ¸¡»¡´±¤Ï¡¢Àè·îµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¶â·ú´õÈï¹ð¤Î¤¢¤Ã¤»¤ó¼ýÏÅ»ö·ï¤Ê¤É¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤¬ÃÎ¿Í¤òÄÌ¤¸¶âÈï¹ð¤Ë¶âÉÊ¤òÅÏ¤·¡¢¸«ÊÖ¤ê¤È¤·¤Æ¶µÃÄ¤Î³¤³°»ö¶È¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¯ÉÜ»Ù±ç¤òµá¤á¤¿¤È¤¹¤ëµ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ÚÁíºÛ¤Ï31Æü¡¢¿®¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½Ð¤·¡Ö»ä¤Î»Ø¼¨¤Ç¶µ²ñ¤¬ÉÔË¡À¯¼£»ñ¶â¤òÄó¶¡¤·¤¿¤È¤¤¤¦µõµ¶»ö¼Â¤¬Î®ÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤¤¤«¤Ê¤ëÉÔË¡¤ÊÀ¯¼£ÅªÀÁÂ÷¤ª¤è¤Ó¶âÁ¬¼è°ú¤â»Ø¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¶âÈï¹ð¤ËÆÃÊÌ¤Ê·×¤é¤¤¤òµá¤á¤¿¤È¤Îµ¿ÏÇ¤òÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÈï¹ð¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÁÂ÷¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëµìÅý°ì¶µ²ñ¤Î¸µ´´Éô¤¬Àè·îµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢¡Ö´ÚÁíºÛ¤Î·èºÛ¤ò¼õ¤±¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶á¤¯´ÚÁíºÛ¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ú¹ñ¤Ç¤Ï2016Ç¯9·î¤Ë¸øÌ³°÷¤Ê¤É¤Ë¶âÉÊ¤Î¼ø¼õ¤Ê¤É¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¡ÖÉÔÀµ¤ÎÀÁÂ÷µÚ¤Ó¶âÉÊÅù¤Î¼ø¼õ¤Î¶Ø»ß¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡×¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¶â±ÑÍö¡Ê¥¥à¡¦¥è¥ó¥é¥ó¡ËË¡¡×¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¡¢ÂÐ¾Ý¼Ô¤ËÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤ä³Ø¹»´Ø·¸¼ÔÅù¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¾å¡¢¿¦Ì³¤ÈÌµ´Ø·¸¤Î¶âÉÊ¼ø¼õ¤â½èÈ³¤µ¤ì¡¢½èÈ³ÈÏ°Ï¤¬¶Ë¤á¤Æ¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£