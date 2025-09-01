¡Ö¤¨¡Á¤Ã¡¢Î¹Àè¸ÂÄê¡× ²ÃÆ£¤¢¤¤¥ß¥Ë¾æ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶Ã²¤ÎÀ¼¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¤Ç°î¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¡ÖÁÖ¤ä¤«¤¡¡×
·ã¥ì¥¢¤Î¥Ç¥Ë¥à¥·¥ç¡¼¥È
¡¡½÷Í¥¤Î²ÃÆ£¤¢¤¤¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Î¹¹ÔÃæ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö½é¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¡¢SEPHORA¤ÇÇã¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤âÆÃ¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥àÃ£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥³¥¹¥á¥¹¥È¥¢¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö#¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ÏÎ¹Àè¸ÂÄê¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¡¢¥Ç¥Ë¥à¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥µ¥ó¥À¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤¯¤Ä¤í¤¤¤ÀÊ·°Ïµ¤¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥¹¡¼¥Ñ¡¼åºÎï¡×¡ÖÁÖ¤ä¤«¤¡¡×¡Ö¤¨¡Á¤Ã¡¢Î¹Àè¸ÂÄê⁇¡ÄÌÞÂÎÌµ¤¤¡×¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¤Ç°î¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤¬»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£