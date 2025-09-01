¡Ö²¿¤«¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡©¡×»³ÅÄÍ¥à¥ß¥Ë¥¹¥«¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËSNSÁûÁ³¡Ö¤½¤³¤Ë¤·¤«ÌÜ¤¬¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«½Ð¤Æ¤ë¡×¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×
ÈÖÁÈ½Ð±é»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¤ËSNSÁûÁ³
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î»³ÅÄÍ¥(²Æì¸©½Ð¿È)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÈÖÁÈ½Ð±é»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËSNS¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ABEMA¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¡£
¡¡Á´¿È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤Ç¡¢ËÜÃª¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤ÆÄ¶¥ß¥Ë¾æ¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤òÍú¤¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö²¿¤«¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡©¡×¡Ö¤½¤³¤Ë¤·¤«ÌÜ¤¬¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«½Ð¤Æ¤ë¡×¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö²¿¤À¤í¡©¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£