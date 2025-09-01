¡Ö¤½¤³¤Ë¤·¤«ÌÜ¤¬¤¤¤­¤Þ¤»¤ó¡×Ä¶¥ß¥Ë¾æ¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¤¬ÏÃÂê¤Î»³ÅÄÍ¥=2007Ç¯»£±Æ

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

ÈÖÁÈ½Ð±é»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¤ËSNSÁûÁ³

¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î»³ÅÄÍ¥(²­Æì¸©½Ð¿È)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÈÖÁÈ½Ð±é»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËSNS¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ABEMA¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Öº£Æü¡¢¹¥¤­¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¡£

¡¡Á´¿È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤Ç¡¢ËÜÃª¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤ÆÄ¶¥ß¥Ë¾æ¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤òÍú¤­¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£

¡Ö¤½¤³¤Ë¤·¤«ÌÜ¤¬¤¤¤­¤Þ¤»¤ó¡×Ä¶¥ß¥Ë¾æ¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤ò
Íú¤­¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë»³ÅÄÍ¥
(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@yu_yamada_¤è¤ê)

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö²¿¤«¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡©¡×¡Ö¤½¤³¤Ë¤·¤«ÌÜ¤¬¤¤¤­¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«½Ð¤Æ¤ë¡×¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö²¿¤À¤í¡©¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£