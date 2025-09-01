【うお座】2025年9月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2025年9月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
利他的な愛情を持つあなたですが、今はまず、自分のためにできることを最優先にしましょう。自己成長のために力を注ぎ、精いっぱい取り組むべき時が来たようです。その努力が実を結び、今よりもさらに成長した自分を実感できるでしょう。この経験が、あなたを一段と強くします。
その先に待っているのは、ステップアップしたあなたの力で、誰かの役に立てる場面です。その時が来たなら、迷わず力を発揮してください。かつてのあなたよりもずっと大きな愛と力で、みんなを支えられるはずです。
＜開運もぐもぐ＞
“愛のパワー”といえば、お米。そしてお米は“土のパワー”を象徴する食材です。旬のキノコをたっぷり加えて炊き込みご飯にすれば、心と体をやさしく満たしてくれる開運メニューになります。
キノコは、“水のパワー”を強く持つ食材。自信を与え、前向きに進む力を引き出してくれます。シイタケ、シメジ、マイタケ、マツタケなど、数種類のキノコを組み合わせることで、香りも食感も豊かになり、奥深い味わいを楽しめます。
“愛”と“自信”を育む組み合わせで、内側からエネルギーをチャージしていきましょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
