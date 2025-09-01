【みずがめ座】2025年9月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2025年9月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）＜全体運＞
一念発起して、大きなことを成し遂げようとする勢いがつきそうです。この流れに乗ることは、大きな変化を伴いますが、強い自分になるために必要なアクションとなるでしょう。不安よりも楽しさのほうが増して、「変わろうとしている自分」を誇りに思えそうです。
＜開運もぐもぐ＞
大きなことを成し遂げたいときには、“金のパワー”を使います。おすすめは「芋煮」です。旬の食材を使った芋煮には、金のパワーがしっかりと宿っており、まさにぴったりの一品といえるでしょう。
中でも、里芋や長ネギは、その形や味覚が金のパワーを象徴します。こんにゃく、ごぼう、牛肉などと一緒に煮込めば、栄養バランスも整います。さらに、じっくりコトコト煮込む調理法には、「確実性」や「積み重ね」といった意味があり、目標達成に向けての土台をしっかりと築いてくれます。
金のパワーを秘めた芋煮で、確かな信念を胸に、大きな目標に挑んでみてください。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)