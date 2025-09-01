【ルルルン】新作ハイドラPDマスクで、ハリと弾力をチャージ！

フェイスマスクブランドNo.1※を誇る「ルルルン」から、待望の新作が誕生しました。今回登場する「ルルルン ハイドラ PD マスク」は、年齢や性別を問わず多くの人が抱える“ハリ・弾力不足”にアプローチ。サーモン由来と植物由来の2種類のPDRNを配合し、肌に段階的に働きかけてふっくらとうるおいに満ちたツヤ肌へと導きます。毎日のスキンケアをより楽しく、特別なひとときに変えてくれるアイテムです。

2種類のPDRNで段階的にハリケア

ルルルン ハイドラ PD マスク

「ルルルン ハイドラ PD マスク」の特長は、2種類のPDRN1,2を贅沢に配合していること。分子の大きさが異なるため、肌へ浸透※スピードが変わり、角質層へ段階的に働きかけてくれます。

さらにビタミンC誘導体3がサポートし、光をまとうような透明感のある肌を演出。乾燥でしぼみがちな肌にもうるおいとハリを届け、毎日のエイジングケアをサポートします。

*1 ハリ成分 DNA-Na

*2 ハリ成分 DNA-Na オタネニンジン根エキス

※2 角質層まで

※ 富士経済「化粧品マーケティング要覧 2025」パック市場・ブランドシェア 2024年販売実績ベース

毛穴ケアに新提案♡クリアターン「アゼライン酸BOMBマスク」が登場

毎日続けやすい大容量と価格設定

「ルルルン ハイドラ PD マスク」は、7枚入り（150mL）880円（税込）と28枚入り（540mL）2,640円（税込）の2種類を展開。

デイリー使いしやすい価格でありながら、高機能な美容成分をしっかり配合しているのが魅力です。普段使いはもちろん、肌の調子を整えたい日のスペシャルケアとしても活躍。

コスメアワード320冠受賞※2の実力派ブランドだからこそ、信頼して続けられます。

※2 22015年上半期～2024年下半期のシリーズ累計受賞数（当社調べ）

心地よさを叶えるメルティーフィールシート

使い心地にもこだわり、「ルルルン ハイドラ PD マスク」にはメルティーフィールシートを採用。肌に吸い付くように密着し、美容液をしっかり届けてくれます。

つけている間も快適で、リラックスタイムのお供にぴったり。毎日のケアを“義務”ではなく“楽しみ”に変えてくれるのも嬉しいポイントです。

新作ルルルンでうるおいと輝きを♡

シリーズ累計24億枚突破という実績を持つルルルンから登場した「ハイドラ PD マスク」は、話題のPDRN配合でハリ不足に悩む肌をやさしくケア。

880円（税込）から手に入る手軽さで、毎日のスキンケアにうるおいと輝きを添えてくれます。先行販売は2025年9月1日から全国のバラエティストアや公式オンラインストアにてスタート。

あなたも“触れたくなるような光沢肌”を体感してみませんか♪