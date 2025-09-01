【やぎ座】2025年9月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2025年9月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
＜開運もぐもぐ＞
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）＜全体運＞
今は、広く浅く学ぶよりも、1つの分野を深く掘り下げていくことが最も大切です。「この分野なら任せて！」と胸を張って言えるほどの自信は、やがてあなたの大きな強みとなります。
＜開運もぐもぐ＞
知識を極め、専門性を高めていくためには、“水のパワー”を使います。おすすめは、旬の「あさり」。海の幸であるあさりには、水のパワーがたっぷりと含まれています。
おすすめの調理法は、あさりの酒蒸しです。お酒で蒸すことで、あさりのうま味がぎゅっと凝縮され、身から出るほどよい塩加減が全体の味を整えてくれます。仕上げに青ネギを散らせば、彩りと香りが加わり、より一層おいしくいただけます。
水のパワーを取り入れた食事で、深い知識を吸収し、専門性を高めるためのエネルギーをチャージしましょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)