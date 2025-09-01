不二家のペコちゃん×「サーティワン」がコラボ！ ミルキー風味のアイスクリームなど登場
「サーティワン アイスクリーム」は、9月4日（木）から9月30日（火）までの期間限定で、不二家の人気キャラクター、ペコちゃんとのコラボレーションキャンペーンを、全国の店舗で開催する。
【写真】「ミルキー」の包み紙デザインがかわいい！ 「巾着ランチバッグ」
■ミルキー柄巾着のノベルティ付きセットも
今回開催される「PEKO with ICE CREAM（ペコ ウィズ アイスクリーム）」は、ロングセラー商品の「ミルキー」をイメージしたフレーバーやペコちゃんをモチーフにした商品を展開するキャンペーン。
コラボフレーバーは2種類を用意。コク深いミルキー風味アイスクリームと、すっきりしたミルクの味わいが特徴のミルキー風味シャーベットに、隠し味のバターオイルが甘くとろけるミルキー風味リボンを合わせた「ミルキー ミルキー」と、濃厚なミルキー風味アイスクリームと「ポッピングシャワー」が1つになった、キャンディがパチパチはじける「ポッピングミルキー」がラインナップにそろう。
また、コラボ限定の「ダブルカップ」は、洋菓子店をイメージした背景に「ポッピングシャワー」を持ったペコちゃんと、ボーイフレンドのポコちゃん＆かわいいドッグをあしらったデザインとミルキーの包み紙をイメージしたデザインの2パターンから選べる。
そのほか、スモールサイズのアイスクリーム1個に、ペコちゃんの顔型のチョコレートや新食感の「生ミルキー」をトッピングしたサンデーや、「ミルキー」の包み紙をイメージしたデザインの「巾着ランチバッグ」とペコちゃんの保冷剤が付いてくるセットも数量限定で提供。加えて、対象商品を1個購入すると全4種からランダムで1枚もらえるコラボ限定ステッカーが、全国で31万枚配布される。
