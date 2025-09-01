ミセス大森元貴、10年前の「ラブシャ」秘蔵ショットに反響「今も昔も少年みたい」「オーラが増してる」
【モデルプレス＝2025/09/01】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）の大森元貴が8月31日、自身のInstagramストーリーズを更新。10年前と現在の比較ショットを披露した。
【写真】ミセス大森、10年前の秘蔵ショット
8月29日・30日・31日に山梨県・山中湖交流プラザ きららにて開催された「SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2025 30th ANNIVERSARY」（通称：ラブシャ）に出演したMrs. GREEN APPLE。同イベントには、約9年ぶりの出演となり、大森は「10年」と記し、当時と現在の比較ショットを公開した。
10年前は1人でアンニュイな雰囲気を漂わせているのに対し、現在は若井滉斗とふざけ合ったお茶目な姿を披露している。
この投稿には「エモすぎ」「今も昔も少年みたい」「時間の経過が尊い」「ふざけ合ってるの可愛すぎ」「もっくんのポーズ何（笑）？」「オーラが増してる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆大森元貴「10年」の比較ショット公開
◆大森元貴の投稿に反響
